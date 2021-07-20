Yeni Switch Modeli Gelecek mi? Nintendo Açıkladı

Nintendo, geçtiğimiz haftalarda Switch OLED modelini duyurmuştu. Duyurudan önce şirketin yeni Switch modeli çıkaracağına yönelik bazı iddialar ortaya atmıştı. Nintendo, ortaya atılan iddialara yönelik açıklamada bulundu.

Yeni Switch Modeli Çıkacak İddiasına Yanıt Geldi

Japonya merkezli teknoloji devi Nintendo, geçtiğimiz haftalarda Switch OLED modelinin duyurusunu gerçekleştirmişti. 720p çözünürlüğe sahip olan cihaz, 1080p çözünürlüğündeki görüntüyü yalnızca TV moduyla destekleyecek.

Bloomberg, tanıtım tarihinden önce Switch OLED modelinin 4K çıkışa ve gelişmiş bir işlemciye sahip olacağını iddia etmişti. Nintendo tarafından gerçekleştirilen tanıtımda taşınabilir oyun konsolunun 4K çıkışa ve farklı bir işlemciye sahip olmayacağı ortaya çıkmıştı.

Söz konusu modelde 4K çıkış ve farklı bir işlemcinin yer almayacağının açıklanmasının üzerine şirketin farklı bir Switch modelini piyasaya süreceği iddiası ortaya atılmıştı. Japonya merkezli teknoloji devi, ortaya çıkan iddiaya yönelik bir açıklamada bulundu.

Teknoloji devi, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu anda başka bir modeli piyasaya sürme gibi bir planının olmadığını duyurdu. Şirket, yakın zamanda sadece Switch OLED modelinin satışa sunulacağını açıkladı. Switch OLED modeli, 8 Ekim 2021 tarihinde piyasaya sürülecek.

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