Yeni Switch Modelleri E3 2019'da Duyurulmayacak

Yeni Switch modelleri ile ilgili söylentiler uzun zamandır varlıklarını sürdürmeye devam ediyorlardı. Bu söylentilerin ilki geçtiğimiz sene ortaya çıkmıştı. Wall Street Journal Japan kaynaklarıyla ortaya çıkan söylentiye göre, Nintendo yeni bir Switch modeli üzerinde çalışıyordu. Pek bir detay verilmemiş olsa da halihazırdaki modelin ekran boyutunun küçültülmesi ile enerjinin daha verimli bir kullanımının hedefleniyor olduğu söyleniyordu.

Mevcut söylenti nihayete eremeden, ortaya iki yeni söylenti daha çıkmıştı. Söylentilerden Ars Technica kaynaklı olanda, standart modelde bulunan ve 90$ değerinde olan televizyon bağlantısından USB-C bağlantısına geçiş yapılarak halihazırdaki modelin daha ucuz bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı ifade edilmişti.

Diğer söylenti ise esasında yeni değil, Wall Street Journal Japan kaynakları tarafından ortaya çıkartılan söylentinin farklı bir boyut kazanmış olması denebilir. Öyle ki aktarılan bilgiye göre bir değil iki farklı modelin satışa sunulması planlanıyordu. Biri ucuz ve diğeri de gelişmiş olacak ve halihazırdaki modele göre oldukça farklı bir görünüme sahip olacak bu iki modelin E3 2019 fuarında duyurulacağı iddia edilmişti.

Nintendo ise bu söylentilere karşı sessizliğini korumuştu. Ta ki bugüne kadar. Japon menşeli konsol ve oyun üreticisi, yakın bir zaman önce finansal kazanımlar ile ilgili kısa bir toplantı düzenledi. Reuters muhabiri Sam Nussey tarafından aktarılan bilgiye bakılırsa, umutlarımız başka bir bahara kaldı. Nintendo Üst Yönetici Shuntaro Furukawa, E3 2019 fuarında yeni bir model duyurusunun yapılmayacağını onayladı. Ancak görünen o ki bu açıklama kapının yine de kapalı olmadığını gösteriyor. Öyle ki yeni donanımın halihazırda şirket içinde geliştirilmekte olduğunu kaydeden Nussey, duyuru için Haziran ayının sonrasını beklememiz gerektiğini de sözlerine ekledi.

Other highlights: Nintendo's CEO said nothing to announced on possible new hardware but it is always developing hardware internally