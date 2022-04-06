Yeni Tarayıcı İstatistikleri Yayınlandı: Microsoft Edge Büyük Bir Rakibini Geride Bıraktı

Tarayıcı savaşları her geçen gün hiddetini artırırken Microsoft Edge, sonunda başka bir büyük rakibini daha geride bırakarak Google Chrome'a ​​meydan okumaya bir adım daha yaklaşıyor.

Web analiz hizmeti StatCounter'ın yayınladığı verilere göre Microsoft'un tarayıcısı şu anda dünya çapındaki tüm bilgisayarların %9,65'inde kullanılıyor ve bu elbette Chrome'un %67,26'lık pazar payına kıyasla hâlâ oldukça sönük. İstatistiklerde en etkileyici olan ise bu yılın Şubat ayında Safari'nin ensesinde olan Edge, Mart ayında Safari'yi geçmeyi başarıyor. Apple'ın tarayıcısı mevcut istatistiklerde dünya çapında pazar payının %9,57'sine sahip. Mozilla Firefox ise düşüşünü sürdürüyor. Geçtiğimiz ayki rakamlar göz önüne alındığında Firefox'un %9,18'den %7,57'ye sert düşüşünü görebiliyoruz.

Şaşırtıcı olan bir başka şey ise Internet Explorer, büyük olasılıkla henüz Windows 11'e ve hatta Windows 10'a bile yükseltme yapmamış kullanıcılar tarafından dünya genelinin %0,92'sinde kullanılmaya devam ediyor. Microsoft, bu yıl 15 Haziran tarihinde Internet Explorer 11 uygulamasını kullanımdan kaldırmayı planlıyor, bu nedenle bu kullanıcıların Edge'e veya şu anda dünya çapında masaüstü tarayıcı pazar payının %2,83'üne sahip Opera gibi alternatif bir tarayıcıya geçmeleri gerekecek.

Mobil Tarayıcı İstatistiklerinde İşler Daha Farklı Durumda

StatCounter'ın mobil tarayıcı istatistiklerine göre Chrome tüm akıllı telefonların %63,26'sında kullanılıyor ve bu da şu anda kullanımda olan 3 milyardan fazla aktif Android cihaz olduğu ve Google'ın tarayıcısının Android akıllı telefonlara önceden yüklenmiş olarak gelmesinden ötürü oldukça normal. Aynı şekilde iPhone'lara önceden yüklenmiş olarak gelen Safari de dünya çapında mobil tarayıcı pazar payının %24,81'ine sahip. Bu esnada Samsung'un tarayıcısı Samsung Internet ise şu anda %4,99'luk pazar payıyla üçüncü sırada yer alıyor.

Microsoft Edge, StatCounter'ın mobil tarayıcı pazar payı verilerinde bile görünmese de mobilde kullanımı artıyor. Edge'in Play Store listelemesine göre tarayıcının mobil uygulaması 10 milyondan fazla kez yüklendi ve 453 bin kullanıcı incelemesine göre 4,5 yıldız aldı. Apple'ın App Store'u, Play Store'un sağladığıyla aynı ayrıntılı yükleme verilerini sağlamıyor ancak iOS için Edge, yardımcı programlarda 18. sırada ve 78.000'den fazla kullanıcı incelemesine göre 4,6 puana sahip.