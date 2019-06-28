Yeni Tasarlanan Yapay Beyin Nöron Bağlantısı Kurmayı Başardı

Hayatımızla ilgili bütün anılar ve sinirsel aktivitelerimiz beyinde bulunduğu için bu organın son derece önemli olduğunu ifade edebiliriz. Canlı insanlarda deneyler yapmanın imkansız olması nedeniyle, bilim insanları beyni anlamak için farklı yöntemler deniyor. Japon bilim insanları, araştırmaları için yapay beyin üretti. İşte haberimizin detayları.

Tıp bilimi tarihin antik dönemlerinden itibaren beyin ile ilgili araştırmalar yapmasına rağmen, henüz kesin bilgilere ulaşmış değiliz. Özellikle de bilinç ve zeka gibi kavramların nasıl oluştuğu ise en büyük soru işaretlerine sahip. Japon bilim insanlarının ürettiği yapay beyin, ise bunlara ışık tutabilir. Bu beyinler üç boyutlu olarak gözlemlenebiliyor.

Yeni tasarlanan yapay beyin bir bilince sahip değil

Beynin çalışma prensiplerini anlamak isteyen bilim insanları, yapay beyin üzerinden nöron bağlantısı kurmaya çalışıyor. Yapılan son deneylerde nöronların diğer nöronlarla bağlantı kurmaya çalıştığı görüldü. Bu yapay beyin elektriksel tetiklemelere cevap verdi.

Araştırma ekibinin içerisinde yer alan Hideya Sakaguchi, aynı anda aktif olarak çalışan nöronları görmenin kendisini heyecanlandırdığını ifade etti. Ayrıca bu nöronların diğer nöronlarla bağlantı oluşturması esnasında senkronize aktiviteler de gördüklerini söyledi. Bilindiği üzere bu aktiviteler beyin için en temel özellikler olarak biliniyor.

Japon bilim insanları tarafından yapılan bu deneyler, bir yandan pek etik bulunmadı. Beynin bilinç kazanma ihtimali, araştırmayı takip eden kişileri endişelendiriyor. Ancak bilim insanlarının yaptığı açıklamaya göre bu beynin herhangi bir bilinç oluşturma ihtimali bulunuyor. Herhangi bir hayvan beyni ile entegre edildiğinde, bilinci oluşabilir. Sizce de bu tür deneyler insan beynini anlamak için yeterli olabilecek mi?