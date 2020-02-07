Yeni Telefonlar, Dizüstü Bilgisayarlardan Daha Hızlı Olacak

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S20, hızıyla dikkatleri üzerine topladı. Eskisinden çok daha hızlı olan S20 serisinde, LPDDR5 RAM kullanıldı. LPDDR5 RAM, 16 GB’ye kadar yükseltilebiliyor. Bu sayede telefon, dizüstü bilgisayarınızdan bile daha hızlı hale geldi.

Cihazlarında, LPDDR5 RAM kullanan tek şirket Samsung değil. Xiaomi firması da cihazlarını çok daha hızlı yapmak için çalışıyor.

İlk 5G telefonları geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmüştü. Ancak çoğu kullanıcı, kapsama alanının sınırlı olması nedeniyle, 5G teknolojisinden faydalanamadı. Operatörler, 2020'de kapsama alanını genişletmek için çalışmalar gerçekleştirirken, akıllı telefon üreticileri daha uygun fiyatlı 5G cihazları piyasaya sürmek için çalışmalarda bulunuyor. Ancak 5G modemler tek başına yeni teknolojiden yararlanmanıza yardımcı olmak için yeterli değil. Daha yüksek veri hızlarını desteklemek için daha yüksek RAM kapasitesine ihtiyaç var. Micron, yeni DDR5 RAM'in, 5G teknolojisinden faydalanabilmemiz için gerekli olan desteği sağlayacağını söylüyor.

%50’ye Kadar Daha Hızlı

Yeni RAM, geçen yılın en iyi telefonlarında kullanılan DDR4x bellekten, %20 daha verimli ve %50'ye kadar daha hızlı olacak. Performans söz konusu olduğunda, Micron yeni belleğin 5G akıllı telefonları için gereken 6.4Gbps'ye kadar olan en yüksek hızlarda veri işlenmesine imkan tanıyacağını söylüyor.

DDR5 RAM, 6GB, 8GB ve 12GB; 5.5Gbps veya 6.4Gbps hıza kadar farklı kapasitelerde satışa sunulacak.