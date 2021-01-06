Yeni Telegram Özelliği Yüzünden Adresiniz Açığa Çıkabilir!

Yeni Telegram özelliği, Android veya iOS işletim sistemlerinizden hangisini kullandığınızın bir önemi olmaksızın coğrafi konumunuzu açığa çıkarabilir. Gizlilik ve güvenlik altyapısı ile internet kullanıcıları tarafından sık sık kullanılan mesajlaşma uygulamasında eğer adresinizi ortaya çıkaracak bu özelliği etkin hale getirirseniz sizin de adresiniz bir bilgisayar korsanı veya özelliği kötüye kullanabilecek sıradan bir kullanıcı tarafından tespit edilebilir.

Yeni Telegram Özelliği ile Adresiniz Tespit Edilebilir

Telegram isimli mesajlaşma uygulaması, size yakın olan internet kullanıcılarının veya kendisini birbirinden çeşitli konumlarda gösterebilen bilgisayar korsanlarının açık adresinizi öğrenmesine neden olabilir. Güvenlik zafiyetini keşfeden ve bunu Telegram geliştiricilerine ileten güvenlik araştırmacısı, geliştirici ekibinin sorunu düzeltmek için herhangi bir planının olmadığını ifade etti.

Kullanıcılar açısından güvenlik sorunu teşkil eden bu özellik, yakındaki kişileri bulma özelliğidir. Bu seçenek varsayılan olarak kapalıdır. Uygulamada bu seçeneği aktif hale getirirseniz açık adresiniz sizinle aynı bölgede yer alan kişiler veya VPN gibi hizmetlerin yardımını alarak konumunu sizin konumunuza gelene kadar değiştiren bir kişi tarafından tespit edilebilir.

Tam olarak nerede olduğunuzun ifşa edilmesine sebebiyet veren bu özelliğin arkasındaki güvenlik zafiyeti ilk olarak Ahmed Hassan tarafından gösterildi. Kullanıcının adresi, herhangi bir mobil akıllı telefon kullanıcısının cihazın konumunu sahte bir konumla değiştirmesi ile öğrenilebiliyor. Sahte bir konum gösteren kullanıcı yalnızca üç farklı konum kullanarak “Yakındaki Kişiler” seçeneğini etkinleştirmiş bir kişinin açık adresini görebilir.

Telegram, internet kullanıcılarının belirli bir bölge ile sınırlı olmak koşuluyla yerel gruplar oluşturmasına imkan tanır. Hassan, bilgisayar korsanlarının (hackerların) genellikle bu tür gruplara sızmak için konumlarını değiştirdiğini söyledi. Hassan’a göre bu özelliği asıl tehlikeli yapan şey, kullanıcının adresinin başkası tarafından öğrenilip öğrenilmediğini bile öğrenememesi.

Güvenlik araştırmacısının Telegram geliştiricilerine gönderdiği video, akıllı telefonun konumunu yalnızca üç farklı sahte konumla değiştirerek seçeneği kullanan kişilerin adresini tespit edebileceğini kanıtladı. Adresinizin başkaları tarafından tespit edilmesini engellemek için varsayılan olarak kapalı olan bu seçeneği kesinlikle etkinleştirmeyin. Özelliği eğer etkinleştirdiyseniz ayarlardan yeniden kapalı hale getirin aksi takdirde adresiniz başkaları tarafından ortaya çıkarılabilir.