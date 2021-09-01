Telegram Özellikleri Artmaya Devam Ediyor!

Yayımlanan güncelleme ile birlikte yeni Telegram özellikleri kullanıcıların kullanıma sunuldu. Anlık mesajlaşma hizmeti, yeni özellik ile birlikte artık bir kanalda canlı yayın ve bir grupta görüntülü sohbet sınırsız izleyiciyi destekliyor. Peki, platforma gelen diğer yeni özellikler neler? Platform için yayımlanan yeni güncelleme ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Yeni Telegram Özellikleri Neler?

Dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan anlık mesajlaşma platformu Telegram, yeni bir güncelleme yayımlayarak yeni özellikleri kullanıma sundu. Peki, yayımlanan güncellemeyle popüler mesajlaşma uygulamasına hangi özellikler geldi? İşte platforma gelen özellikler!

Canlı Yayın ve Görüntülü Sohbet İzleyici Sayısı

Yayımlanan güncelleme ile birlikte artık bir kanalda canlı yayın ve bir grupta görüntülü sohbet sınırsız izleyiciyi desteklemeye başladı. Böylece yeni güncellemeyle beraber izleyici kısıtlaması ortadan kaldırılmış oldu.

Mesajı İlet Özelliğine Kişiselleştirme Seçenekleri

Anlık mesajlaşma platformlarının popüler özelliği mesajı ilet için kişiselleştirme seçenekleri eklendi. Telegram kullanıcıları, iletme işleminden önce mesajı nasıl görüneceğini ve çeşitli özelleştirme seçeneklerinin yer aldığı bir önizleme penceresini görüntüleyebilir. Örneğin göndericinin adını ya da medya mesajlarındaki başlıkları gizleyebilirsiniz.

Kanallar Arasında Geçiş Daha Kolay Hale Geldi

Anlık mesajlaşma platformunda kanallar oldukça popüler durumda. Telegram kullanıcıları, yayımlanan yeni güncelleme ile birlikte artık kanallar arasında daha hızlı geçiş yapabilecek.

Popüler Çıkartmalar

Çıkartma panelindeki "Son Kullanılanlar" bölümünün üst kısmına "Popüler Çıkartmalar" eklendi. Popüler Çıkartmalar kısmında yer alan herhangi bir çıkartmayı seçebilir ve "Ekle" butonuna dokunarak ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Çıkartma Seçiyor Durumu

"Yazıyor" ya da "sesli mesaj kaydediyor" durumlarına benzer şekilde sohbet penceresinin üst kısmına "çıkartma seçiyor" durumu eklendi. Böylece çıkartma arama süresi boyunca kullanıcının neden çevrim içi olduğu belli olacak.

Okunmamış Yorumların Sayısı Gösteren Sayaç

Yeni mesajlar içeren bir yorum dizisi açtığınız takdirde artık okunmamış yorumların sayısını gösteren bir sayaç görünecektir.

Yeni Hareketli Emojiler

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan anlık mesajlaşma platformuna güncelleme ile birlikte yeni hareketli emojiler eklendi. Kullanıcılar uygulamayı güncelleyerek yeni hareketli emojilere göz atabilir ve hemen kullanmaya başlayabilir.