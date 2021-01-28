Tesla Model S Yenilendi: İkincil Ekran ve Uçak Direksiyonu

Tesla Model s ikincil ekran ve uçak direksiyonuyla ateş ediyor. Geçtiğimiz gün Tesla tarafından yayınlanan yeni tasarım görsellerine göre Tesla Model S ve Model X'te kapsamlı değişiklikler bulunuyor.

Silikon Vadisi otomobil üreticisi Tesla, yenilenen 2021 Model S ve Model X'in ilk ayrıntılarını içeren dördüncü çeyrek ve 2020 mali yılı güncellemesini yayınladı. Güncellenen Tesla Model S ve Model X artık sosyal medya söylentilerine konu olmayacak gibi gözüküyor.

Tesla, uzun süredir beklenen serinin en iyisi Tesla Model S Plaid'i geçen yılın sonlarında tanıtmıştı. Yeni bir üç motorlu güç aktarım mekanizmasına sahip Plaid ve Plaid+ (yalnızca Model S) performans varyantları da dahil olmak üzere Tesla'nın web sitesinden sipariş edilebilir durumda.

Tesla Model S Plaid özellikleri

Tesla Model S ve Model X'in iç planındaki tasarım, 17 inç dikey dokunmatik ekranının Model 3 benzeri yatay bir ekranla değiştirilmesiyle ön plana çıkıyor. Ancak yeni ekran boyutu henüz yayınlanmadı.

Yeni tasarımda, -Model 3'ün aksine dijital gösterge kümesi varlığını koruyor. Direksiyon simidi ise artırılmış dokunmaya duyarlı düğmelere sahip bir "uçak çatalı" tasarımına yer veriyor. Dönüş sinyali, vites kolları, silecekler ve farları kontrol etmek için direksiyon simidi düğmeleri kullanılacak gibi gözüküyor.

Arka koltuktaki yolcular için orta konsolun arkasına yeni bir dokunmatik ekran monte edilmiş gibi görünüyor. Bu ekranın hangi işlevi yerine getirebileceği henüz belli değil.

Tesla Model S Plaid fiyatı

Tesla'nın yayınladığı diğer büyük haber ise yeni Plaid performans çeşitleri. Hem Model S Plaid hem de Model X Plaid arka aksta iki ve önde bir motor barındıran 1.020 hp ile geliyor. Model S Plaid, sıfırdan yüze koşacak 1.99 saniyede ulaşıyorken, tahmini 390 mil menzil sunacak. Model X Plaid ise 2,5 saniyede sıfırdan yüze ulaşabildiği aktarıldı. Bu verilere göre Model S Plaid+, en çabuk hızlanan Tesla modeli olacak.

Ayrıca Model S Plaid ve Model X Plaid 121,190 dolardan başlarken, Model S Plaid+'ın fiyatı 141,190 dolar olarak belirlenmiş. Model S Plaid ve Model X Plaid bu baharda teslimata hazır hale getirilecek.