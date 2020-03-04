Yeni Test Drive Unlimited Oyunu Geliştirme Aşamasında

Yeni Test Drive Unlimited oyunu, daha önce geliştiği WRC ve TT Isle of Man oyunlarından tanıdığımız KT Racing isimli oyun stüdyosunun ellerine emanet edildi. Oyun hakkında henüz elimizde yeni bilgiler bulunmazken, 14 yıllık hasretin son bulacağı söylendi.

Yarış oyunu sevenlerin gözdeleri arasında yer alan Test Drive Unlimited, 2006 yılında piyasaya sürülmüştü. Sonrasında Burnout Paradise'ın devamı şeklinde oyunla bağlantılı yapımlar piyasaya sürülmüş olsalar da bekleneni bir türlü yakalayamamışlardı. Bugün ortaya çıkan yeni bilgilerde, serinin yeniden aramıza döneceği dile getirildi.

Bugüne kadar onlarca farklı yarış oyunu geliştiren KT Racing - Kylotonn tarafından geliştirilmeye başlanan yeni Test Drive Unlimited oyunu, yarış oyunu oynayanları şimdiden heyecanlandırmayı başarmıştı. KT Racing, WRC ve TT Isle of Man serisi oyunlarda oldukça başarılı işlerin altına imzasını atmıştı.

Test Drive serisinin yayın hakları BigBen Group isimli oyun şirketinin elindeydi. Yakın zaman önce isim değişikliğine ve yeni yapılanmaya giden Bigben, adını Necron olarak değiştirmişti. Necron Yayın Başkanı Benoit Clerc, bugün yaptığı açıklama ile yeni oyun üzerinde çalıştıklarını resmi olarak doğruladı.

Yeni Test Drive Unlimited oyunu nasıl olacak?

Benoit Clerc, yeni oyunun yanı sıra KT Racing - Kylotoon stüdyosunu satın aldıklarını da dile getirdi. Clerc açıklamasında şunları söyledi: "KT Racing'in Paris ve Lyon'da iki farklı stüdyosu var. Yarış oyunu konusunda uzmanlar. Daha önce WRC ile off-road yarışları ve TT Isle of Man ile motosiklet yarışları ürettiler. Halihazırda bugüne kadar uğraştıkları en büyük proje olan yeni Test Drive Unlimited üzerinde uğraşıyorlar."

KT Racing son olarak TT Isle of Man 2 oyununu geliştirmişti. 20 Mart itibarıyla piyasaya sürülmeye hazırlanan yarış oyunu, kendine has kitlesi tarafından dört gözle beklenen yapımlar arasında yer alıyordu.