Yeni The Division 2 Güncellemesindeki Teçhizat Puanı Artışı İptal Edildi

Tom Clancy's The Division 2 önümüzdeki hafta içerisinde sıradaki büyük güncellemesine kavuşacak. Bu güncelleme ile teçhizat puanının bir kez daha yükseltilmesi planyordu ama sonradan bu plandan vazgeçildi. Ubisoft tarafından yapılan açıklama ile halihazırda 500 olan son teçhizat puanı güncellemeden sonra da aynı kalacak.

Tom Clancy's The Division 2 oyununun Title Update 3 adı altında hazırlanan üçüncü güncellemesi, bildiğiniz gibi Nisan ayının son haftasında yayınlanacaktı. Bu güncellemenin içeriğinde aynı zamanda ilk kez sekiz kişinin katılımı ile gerçekleşecek olan Operation Dark Hours isimli Raid görevi de gelecek. Ne var ki, Massive Enternatinment stüdyosunun sağlıklı bir deneyim sunmayı amaçlaması neticesinde güncelleme bu ay içerisinde yayınlanmak üzere ertelenmiş ve aynı gün içerisinde de dileyen bütün PC kullanıcılarının katılımda bulunabileceği özel bir test sunucusu açılmıştı.

Bugün itibarıyla sona erecek olan bu aşamalı testler sırasında da kullanıcılar yayınlancak olan Title Update 3 güncellemesini detaylıca deneme fırsatı buldular. Bildiğiniz gibi üçüncü büyük güncelleme ile teçhizat puanının 515'e yükseltilmesi planlanıyordu. Ancak zaman içerisinde yapılan birçok fikir alışverişi ve oyuncular tarafından yapılan geri dönüşler ışığında teçhizat puanı artışı için oldukça erken olduğu, yeni güncellemenin yayınlanması sonrasında da halihazırdaki son seviye silahların ve eşyaların bir anda eskiyeceği ve zaman içerisinde verilen onca emeğin de Raid görevinin devreye girmesiyle çöpe gideceği için vazgeçilmiş.

Bir diğer deyişle, ulaşılabilecek en son teçhizat puanı yeni güncellemeden sonra da 500 olarak kalmaya devam edecek. Bunun yanı sıra günlük Priority Hard ve Challenging görevlerinden artık daha fazla ödül kazanabileceksiniz. 500 teçhizat puanına ulaştıktan sonra bu aktivitelerden kazanacağınız 500 teçhizat puanı artık garanti olacakken, eğer ortalama teçhizat puanınız 500 ise Heroic Mission, Stronghold ve Bounty bölüm sonu düşmanlarına ek olarak Control Point Alert Level 4'ten düşüreceğiniz eşyaların teçhizat puanları da yine 500 olacak.

Son olarak, Dark Zone bölgesinde bulacağınız silahlar da ortalama teçhizat puanınızın altına düşmeyecek. Eğer ortalama teçhizat puanınız 500 ise bu bölgede bulacağınız ganimetler de 500 teçhizat puanına sahip olacak.