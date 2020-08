Yeni The Last of Us Part II Güncellemesi Bu Hafta Yayınlanacak

Yeni The Last of Us Part II güncellemesi bu hafta itibarıyla yayında olacak. 13 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanacak olan yeni güncelleme ile oyuna yeni özellikler kazandırılacak.

Önceki gün fark edilen bir detaya göre Naughty Dog tarafından geliştirilmiş olan oyunun kupa listesine iki tane yeni eklenti olmuştu. Bunlardan bir tanesi Gerçekçi zorluk derecesine ve diğeri ise kalıcı ölüm modunun ekleneceğine işaret ediyordu. Merak edilen detayların paylaşılması için fazla beklemeyeceğimizi tahmin ediyorduk ve nitekim öyle de oldu.

Yeni The Last of Us Part II Güncellemesi Neler Getirecek?

Baş Sistemler Tasarımcısı Matthew Gallant tarafından US PlayStation Blog üzerinden yapılan paylaşıma bakılırsa, sıradaki güncelleme yarın itibarıyla yayınlanacak. Eğer daha zor bir The Last of Us Part II deneyimi yaşamak istiyorsanız, Gerçekçi zorluk seviyesi en nihayetinde oyuna eklenecek. Gallant tarafından verilen bilgiye göre, düşmanlar daha zorlu bir hale gelecekken cephane geliştirmeler ve üretim materyalleri son derece nadir bulunur olacak. Ayrıca ekran göstergeleri, dinleme modu, ön-sipariş hediyeleri, bazı seçenekler ve oynanış değiştiricileri de kapatılıyor.

Gerçekçi zorluk derecesine ek olarak Kalıcı Ölüm (Permadeath) modu da The Last of Us Part II oyununa dahil olacak. Bazı özelliklerin ve oynanış değiştiricilerinin geçersiz olacağı bu mod, azami seviyede dikkatli olmanızı gerektirecek. Ancak ara kayıt noktası bölüm bazlı olarak yerleştirilecek. Örneği Seattle 1. Gün bölümünde ölürseniz, oyunun en başına değil de günün en başına döneceksiniz.

Yayınlanacak olan güncellemenin getirileri Gerçekçi zorluk derecesi ve Kalıcı Ölüm modu değil. Yeni görsellik, ses ve oynanış değiştiricileri de güncellemenin içeriğinde yer alacaklar. Oyunu bir defa bitirişiniz sonrasında açılacak olan ek özellikler arasında sınırsız cephane, üretim, yakın dövüş silahı dayanıklılığı ve dinleme modu varken düşmanları tek atışta ve vuruşta öldürme, 4-Bit ve 8-Bit Ses seçenekleri de dikkat çekiyor. Tamamı için aşağıya bakabilirsiniz.

Mirror World

Mirror on Death

Slow Motion

Bullet Speed mode

Infinite Ammo

Infinite Crafting

Infinite Melee Durability

Infinite Listen mode Range

One Shot

Touch of Death

8-bit Audio

4-bit Audio

Helium Audio

Xenon Audio

Son olarak oynanış değiştiricilerine baktığımızda, kayıtlar artık süreye ek olarak oynanış zamanını da gösterecek. Ayrıca Film Grain efekti, dinleme modunu kapatma, hareket algılayıcı fonksiyonu ile nişan alma, bir nesneyi fırlatırken görüntülenen kavis göstergesini kapatma, nişan almayı hızlandırma ve nişan alırken eğim gücü ayarlarına ek olarak The Rat King ile olan karşılaşma, toplanabilir eşya takibi, toplanabilir eşyalar için geliştirilmiş dinleme modu ve ip için erişilebilirlik iyileştirmeleri yapılacak.