Küresel ölçekte bir salgın haline gelen SARS-CoV-2 dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Amerikalı bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs güç kaybediyor olabilir. İşte merak edilen detaylar!

Yeni Tip Koronavirüs Gittikçe Zayıflıyor mu?

Arizona State Üniversitesi bünyesinde görev alan Dr. Efren Kim önderliğinde yayımlanan yeni bir çalışma yeni tip koronavirüs ile ilgili bazı heyecan verici detayları ortaya koydu. Journal of Virology dergisinde yayınlanan çalışmada virüsle enfekte olmuş kişilerden alınan 382 numune incelendi.

Söz konusu numuneler incelendiğinde virüsün genomunun önemli bir parçasının eksik olduğu, genetik alfabedeki 81 harfin tamamen yok olduğu fark edildi. Konu hakkında bazı açıklamalarda bulunan Dr. Efren Lim, şu ifadeleri kullandı:

"Bu mutasyonun ilginç olmasının asıl nedeni, 2003 yılında ortaya çıkan SARS salgınında da virüsün genomunun önemli bir kısmının silinmesinden kaynaklanıyor."

SARS salgınının ortasında ve ilerleyen evrelerinde mutasyona uğrayan virüs gücünü kaybederek tarihe gömülmüştü. Bununla dolaylı olarak söz konusu durumun yeni tip koronavirüs için de geçerli olabileceği ifade ediliyor.

Tabii burada ifadenin olabilir şeklinde bir tahmin olduğunu, eldeki verilerle yorum yapmanın pek mümkün olmadığını vurgulayalım. Bu şekilde olsa dahi bu, virüsün ortadan kalkacağı anlamına gelmeyebilir.