Türkiye Yeni Tip Koronavirüs Salgınında Zirveyi Geride Bırakmış Olabilir!

Son zamanlarda yapılan araştırmalar ve gözlemler ülkemizin yakın bir dönemde salgında zirveyi göreceğini, bunun ardından kademeli bir düşüşün yaşanacağını işaret ediyordu. Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını zirveye ulaşmış ve düşüşe başlamış olabilir. İşte detaylar!

Türkiye'de Yeni Tip Koronavirüs Salgını Zirve Yaptı mı?

28 Nisan tarihi itibarıyla ülkemizde yeni tip koronavirüs ile ilişik olarak doğrulanmış toplam 112,261 vaka ve virüse bağlı doğrulanmış toplam 2,900 ölüm bulunuyor. Mevcut durumda aktif olarak tedavi gören 75,570 vaka var.

Covid-19 sürecinin atlatıldığı ya da kontrol altına alındığı ülkelerden de gördüğümüz üzere salgının ilerleyişi bir çan eğrisi şeklinde gerçekleşiyor. Yani, kademeli olarak yükselen vaka sayısı bir noktada zirveye ulaşıp ardından düşüş eğilimi gösteriyor.

Son verilere bağlı olarak ülkemizde peak olarak da adlandırılan bu zirve döneminin geride bırakılmış olabileceği düşünülüyor. Salgın, 23 Nisan tarihinde en yoğun dönemini yaşamışken ilerleyen günlerde azalma eğilimi göstermiş gibi gözüküyor.

Tabii bunun kesin olarak yorumlanması için birkaç günlük daha bir sürece ihtiyaç bulunuyor. Bu noktada önümüzdeki 1 - 2 hafta için belirleyici bir dönem olacağı söylenebilir. Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.