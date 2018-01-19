Yeni Tomb Raider Filminden İkinci Fragman Geldi

Son olarak 2001 yılında beyaz perdede boy gösteren Tomb Raider, tam 17 seneden sonra Oscarlı oyuncu Alicia Vikander'ın oyunculuğuyla yeniden hayat bulacak. Eylül ayında yayınlanan ilk fragmanının ardından büyük bir merak uyandıran Tomb Raider'dan nihayet ikinci fragman da geldi.

Efsane video oyunu serisi, ilk olarak Angelina Jolie'nin oyunculuğuyla sinamatik evrenine adım atmış ve hiç de fena sayılmayacak bir gişe başarısı elde etmişti. Aradan geçen 17 senenin ardından tekrardan hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Tomb Raider, Oscarlı başarılı oyuncu Alicia Vikander'la yeniden vücut bulacak.

İlk filmle arasında herhangi bir bağ olmayacak olan yeni Tomb Raider filmi, konusu ve oyuncu kadrosuyla yepyeni bir film tadında olacak. Filmin yönetmenlik koltuğunda, son olarak "The Wave" filmiyle izlediğimiz Norveçli yönetmen Roar Uthaug oturuyor.

Alicia Vikander’lı Tomb Raider'ın konusundan bahsetmek gerekirse; babasının aniden ortadan kaybolmasıyla küresel ticaret imparatorluğunun başına geçmeyi reddeden 21 yaşındaki Lara (Alicia Vikander) babasının kayboluşunu araştırmaya başlar. Babasının son olarak Japonya kıyılarında bulunan gizemli bir adadaki bir mezara gittiğini öğrenen Lara, kendini amansız bir maceranın tam ortasında bulur. Bir taraftan babasının kaybolmasından sorumlu olanlarlarla mücadele eden Lara, bir taraftan da artık bir parçası olduğu gizemi çözmeye çalışır.

Başrollerinde Oscarlı aktrist Alicia Vikander, Hannah John-Kamen ve Walton Goggins'in olduğu Tomb Raider, ülkemizde 16 Mart 2018'de vizyona girecek.