Yeni Tomb Raider Filminin Vizyon Tarihi Belli Oldu

Tomb Raider kronolojisinde en başa dönülmesi sonrasında, sil baştan çekilen yeni Tomb Raider filmi geçtiğimiz yılın Mart ayında vizyona girmişti. Bu defa Lara Croft karakteri Alicia Vikander tarafından canlandırılmıştı. Konuya göre birden bire ortadan kaybolan babasının halen hayatta olup olmadığının cevabı arayan Lara, babasının en son görüldüğü Japonya açıklarındaki gizemli bir adaya geliyor ve bütün macera da bu şekilde başlıyordu.

Her ne kadar Tomb Raider (2013) oyununa birçok açıdan benzerlik gösterse de yeni film beklenen başarıyı elde edememişti ama sonu itibarıyla bir devam filminin geleceği zaten biliniyordu. Geçtiğimiz aylarda da Deadline sitesine yansıyan haber ile resmi duyuru yapılmıştı.

Deadline sitesine yansıyan habere göre, yeni Tomb Raider filminin çekimlerine önümüzdeki sene başlanacak. 19 Mart 2021 tarihinde vizyona girecek olan filmin konusuna dair herhangi bir detay verilmezken, kadroda hangi oyuncuların yer alacağına dair bir açıklama yapılmış değil.

Lara Croft rolünde karşımıza yine Alicia Vikander çıkacak. Devam filminin yönetmenliği Kill List ve Free Fire filmleriyle tanıdığımız Ben Wheatley tarafından yapılacakken senaryosu ise Amy Jump'a emanet olacak.