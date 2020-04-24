Yeni Torchlight III Fragmanında, Kale Sistemi Tanıtılıyor

Perfect World Entertainment ve Echtra Games, Torchlight III ile ilgili tanıtımlar yapmaya devam ediyorlar. Yayınlanan yeni Torchlight III fragmanı ile oyundaki Kale (Fort) sistemi gösterildi.

Torchlight III'teki kaleniz zevkinize göre dekore edebileceksiniz

Kaleler, Torchlight III oyununun geçtiği dünyada her bir oyuncunun kişisel bölgesi olacak. Birinci bölümün başlarında yerel Goblin kabilesinden kendi kalenizi aldıktan sonra, iç tasarımını çok çeşitli kozmetik eşyalar ile dilediğiniz gibi özelleştirebileceksiniz.

Ürettiğiniz ve kazandığınız eşyaları kalenizin sınırları içerisindeki herhangi bir yere yerleştirebilirsiniz. Dahası ise bakacağı yönden tutun da iç içe geçmeleri gibi ince ayarlamalar bile yapabileceksiniz. Tercihiniz doğrultusunda herhangi bir yere yerleştirmeyip, daha sonra kullanmak üzere kalenizin envanterinde de tutabilirsiniz.

Kalenizi aldığınızda, iç dekorasyonu standart bir şekilde yapılmış olarak gelecek ama tarzınıza göre yeniden bir şekillendirme yapabileceksiniz. Yeni dekorasyon eşyalarını oyunun geçtiği dünyada maceraya çıktığınız sırada açabiliyorsunuz. Bazıları araştırma görevlerini tamamlamanız karşılığında hediye edilecek ama çoğu Contract aşamalarını atladıkça sizin olacak.

Torchlight III oyununda, diğer oyuncular kalenize ziyarette bulunabilecekler. Bu sayede bulduğunuz eşyalarınızı ve koleksiyonlarınızı görebilecekler. Aynı şekilde siz de diğer oyuncuların kalelerini ziyarette bulunabileceksiniz.

Oynayışınız sırasında özel yapılar ile karşılaşacaksınız. Bu yapılar ile etkileşime girdiğinizde, karakterinizin gelişimi ve aşama kaydetmesi açısından büyük yararı olacak. Siz de diğer oyunculara yarar sağlaması için etrafa bu yapılardan koyabileceksiniz. Mesela çeşitli hediyeler veren Luck Tree veya ender tariflerinizi paylaşacağınız Enchanting Station gibi.

Son olarak, birden fazla karakter yaratmış olsanız dahi kalenizi ortak olarak kullanabileceksiniz. Yani bir karakterinize ait yapılar, tarifleri, geliştirmeleri ve kaynakları diğer karakteriniz ile de kullanabileceksiniz.