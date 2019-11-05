Yeni Tosun Vakası: Bitcoin Safiye 375 Milyon TL Vurgun Yaptı

Kendisini ekonomist olarak tanıtan Safiye isimli dolandırıcı, yaklaşık 375 milyon TL tutarında vurgun yaptı. Konu ile ilgili gelişmeler haberimizde.

Bitcoin Safiye Olarak Aranıyor

Bitcoin Safiye olarak da bilinen Safiye Gökçen Y. isimli vatandaş, kendisini ekonomist ve broker olarak tanıtarak özellikle kamu çalışanlarını hedefleyen bir dolandırıcılığa imza attı. Son bilgilere göre yüz kişiyi tuzağa çeken dolandırıcı, 375 milyon TL civarında vurgun yaparak kayboldu.

İlk zamanlarda Aydın üzerinde faaliyet gösteren Bitcoin Safiye, daha sonrasında sekiz farklı şehirden yüz kişiyi hedef aldı. Bu tuzağa düşen mağdurlardan M.S. isimli kişi, yaptığı açıklamada iki ay boyunca ikna edilmeye çalışıldığını, kamu çalışanlarının kandırıldığını ve ara ara kar payı ödenerek tuzağa çekildiğini belirtti.

"O sıralar bize de babamızdan miras kalmış bir para vardı. Birileri aracılığı ile bunu öğrenmiş. Gelip, bizi buldu. Önce ona güvenmedik. 2 ay peşimizden koştu, bizi ikna etmek için ayrılmadı. İlk olarak 14 bin TL karşılığında bir bitcoin aldım. Bir süre sonra kar payı olarak 5 bin TL verdi. Daha sonra bir miktar daha bitcoin aldık" diyen Mağdur, bitcoin değerleri üç kat birden artınca Safiye'nin ortadan kaybolduğunu belirtti.

"60 bitcoin alacağım var. Bu da yaklaşık 3 milyon TL'nin üstünde bir para yapıyor. Bir an önce kendisinin yakalanmasını istiyoruz. Yakalandığı an çok sayıda mağdurda ortaya çıkacaktır" diyen M.S. yetkililerden yardım istedi.