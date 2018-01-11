Yeni Total War Oyunu Duyuruldu!

Strateji oyuncularının vazgeçilmezleri arasında bulunan Total War serisinin yeni oyunu, bugün yapılan bir açıklamayla duyuruldu. Seriyi ilk kez Çin topraklarına götürecek olan oyunun Total War: Three Kingdoms adında olacağı söylendi.

Creative Assembly tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından dağıtımı yapılan Total War serisi, ilk olarak Shogun: Total War ile piyasaya çıkmıştı. Ardından Medieval Total War oyunuyla büyük bir sükse yakalayan seri, bugüne kadar çok farklı tarihsel dönemi anlatmayı başarmış ve oyuncuları her seferinde memnun edebilmişti.

Medieval, Empire, Atilla, Shogun ve Rome gibi oyunlarla tarihin farklı noktalarına ışık tutan Total War, Warhammer oyunlarıyla fantastik evrenlere de giriş yapmıştı. Her oyunuyla başka bir tarz yakalayan ve strateji oyuncularından tam puan alan Creative Assembly, 2018’de rotasını Çin’e çevirdi. Bugün yapılan açıklamayla duyurulan Total War: Three Kingdoms isimli oyunun Han Hanedanlığı zamanında çıkan ve Üç Krallık olarak adlandırılan isyanı anlatacağı belirtilirken, oyuncuların amacının bütün Çin’i tek bayrak altında toplamak olacağı da ilk açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

Total War: Three Kingdoms Türkçe Olacak Mı?

Türkiye'de en çok satın alınan ve oynanan oyunların başında gelen Total War için bir süredir Türkçeleştirme çalışmaları yürütülürken, SEGA tarafından Three Kingdoms için oluşturulan Steam sayfasının diller bölümünde Türkçeye de yer verildi. Bununla birlikte her orduya özel kahramanlara yer verecek olmasıyla diğer Total War oyunlarından ayrılacağı şimdiden görülebilen oyuna dair daha ayrıntılı bilgiler almak için ise hemen aşağıda yer alan tanıtım videosunu izleyebilir ya da “indir” tuşuna basarak, oyuna göz atabilirsiniz: