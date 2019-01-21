2019 Detroit Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkan yeni Toyota Supra, açık artırmada 2.1 milyon dolara satıldı.

Bu yılın en iddialı modellerinden bir tanesi olan yeni Toyota Supra, daha yollara çıkmadan ortalığın tozunu attırmaya başladı.

2020 model Supra’nın fiyatı 50 bin dolardan başlıyor; ancak ilk üretim modeli Barret-Jackson müzayede evinde düzenlenen açık artırmada tam 2.1 milyon dolara satıldı. Elde edilen gelirin büyük kısmı ise Amerikan Kalp Birliği ve Bob Woodruff Vakfı’nın hayır işlerine gidecek.

İsimsiz alıcı, ABD’de üretilen ilk Toyota Supra’nın sahibi olacak; ancak aracın ilk olmasının yanında çok sayıda benzersiz detayı bulunuyor. İlk olarak farklı bir renk şeması ile geliyor. Kırmızı yan aynalar ve mat siyah jantlar, gri renkteki dış yüzeyle müthiş bir uyum sağlıyor. Motor kapağı ayrıca Toyota CEO'su Akio Toyoda'nın imzasını da taşıyor.

Bu özel Supra’yı kazanan kişi, özel bir yarış kıyafetine ve nisan ayında düzenlenecek olan 400 NASCAR yarışlarında iki VIP bilete sahip olacak.

Toyota, ABD’de 1.500 Launch Edition Supra piyasaya sürmeyi planlıyor. Söz konusu araç, mat gri dış yüzeye sahip olmasa da, kırmızı yan aynalar ve siyah jantlarla gelecek. Sınırlı sayıdaki model, 56.000 dolarlık başlangıç fiyatına sahip olacak.