Yeni Türksat Uyduları Elektrikle Çalışabilir! İşte Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türksat 6A uydusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türksat 6A Uydusu için Çalışmalar Devam Ediyor!

Bakan Cahit Turhan, Türkiye'nin aktif uydu filosunda 3 haberleşme uydusunun bulunduğunu söyledi. Türksat 5A, Türksat 5B ve Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Turhan, yapılan yatırımlar ile Asya, Avrupa ve Afrika'da 118 ülkede yaşayan 3 milyar insana ulaşan uydu kapasitesine erişildiğine vurgu yaptı.

Türksat 5A ve 5B uydularının tasarımlarına ve üretimlerine başlanıldığını söyleyen Turhan, uydularının üretiminin Airbus D&S firmasının Fransa ve İngiltere'deki tesislerinde devam ettiği bilgisini paylaştı. Turhan açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Türkiye'nin haberleşme ihtiyacını karşılayacak Türksat 5A ve 5B uydularımızın üretiminde yeni nesil elektrikli itki sistemi kullanıldı. Bu sayede uydularımızın manevra ömürleri 30 yılın üzerinde olacak. Uydularımızın fırlatılmasıyla 31 derece doğu ve 42 derece doğu yörüngelerinde yeni Ku-Bant frekans hakları da kazanılacak. Türksat 5A'nın bu yıl içinde, 5B'nin ise 2021'in birinci çeyreğinde, Space X firmasına ait Falcon 9 roketleri ile ABD'nin Florida eyaletinden fırlatılması planlanıyor. Fırlatma kütlesi yaklaşık 3 bin 400 kilogram olan Türksat 5A uydusu, 10 kW gücünde faydalı yüke sahip olacak. Türksat 5B, Ka frekans bandında 53 Gbps gibi yüksek veri iletim kapasitesiyle Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika, Akdeniz'in büyük bölümü ve Ege Denizi'ni kapsayan geniş coğrafyada hizmet verecek."

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