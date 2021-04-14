Yeni Twitch Rekoru: 31 Gün Kesintisiz Yayın Yaptı!

Yeni Twitch rekoru Ludwig Ahgren'den geldi. Twitch'te düzenli yayın yapma konseptini bambaşka bir noktaya taşıyan yayıncı, 31 gün boyunca kesintisiz yayın yaparak sayısız abone kazandı ve büyük bir başarının altına imza attı.

Yeni Twitch Rekoru, 31 Gün Yayın Yapan Yayıncıdan Geldi

Ludwig Ahgren, 31 gün boyunca ara vermeden yayın yaparak yeni bir rekorun altına imza attı. Bu rekoru kırarken elbette ki daima uyanık kalmadı ancak ona yardımcı olan moderatörlerin Twitch'te yeni bir başarının altına imza atmasına çok büyük yardımı dokundu.

Yayıncının sayacı abonelik sayısına bağlı olarak artış gösterdi. Sayaç normalde sıfıra doğru geri sayacak şekilde oluşturuldu fakat yayıncının kanalına abone olan kişilere bağlı olarak geri sayımın sonlanmamasını sağlayacak bir döngü oluştu. Bu döngünün sona ermesi kanala abone olan kişilere bağlı kılındı. Yayıncının elde ettiği her yeni abone, sayaca on saniye daha ekletti.

Ahgren'in 31 günlük yayının sonunda ulaştığı abonelik sayısı, önceden Tyler Blevins'e aitti. Blevins sadece bir yayın boyunca ulaştığı abone sayısı ile Twitch'te büyük bir rekorun altına imzasını atmıştı ve tahtını da uzun bir zamandan beri koruyordu.

Daha önce Tyler "Ninja" Blevins'e ait olan abonelik rekoru, Ahgren'in gösterdiği mükemmel azmin sonrasında Ninja'dan Ahgren'e geçti. Ahgren, düzenli olarak sürdürdüğü yayının sonlarına doğru 271.000'den fazla abone sayısı elde etti.

Ahgren, "İşte bu! Abonelik sayacı Blevins'in rekorunu geçerken buradaydınız. Bu, tüm zamanların en çok abone sayısı dalında Twitch'te yeni bir rekor. Vay canına, bu çılgıncaydı" ifadelerini kullandı.

"Ninja" ismi ile bilinen başarılı yayıncı, Twitter hesabı üzerinden paylaşmış olduğu tweette Ahgren'i tebrik etti. Ninja, Ahgren'i etiketlediği tweette, "Rekorlar kırılmak için vardır. Biraz üzülmedim desem yalan olur ama @LudwigAhgren, Twitch'te yeni rekoru kırdığın için tebrikler" sözlerini kullandı.

Ahgren'in sayacı dün sona erdi. Bu yayını sonlandırmaya karar vermek zorundaydı çünkü bunu yapmasaydı bu şekilde sonsuza kadar devam edebilirdi. Başlangıçta bu kadar uzun sürmesini beklemiyordu. Onun hedefinde Ninja'nın rekorunu kırarak onu geçmek de yoktu.

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