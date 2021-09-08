Instagram'a Benzeyen Yeni Twitter Tasarımı Test Ediliyor! (Video)

Yeni Twitter tasarımı test edilmeye başlandı ve bir video yayımlandı. Paylaşılan video, yeni tasarımın nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Yayımlanan videoya göre platformun yeni arayüzü Instagram'a oldukça benziyor.

Yeni Twitter Tasarımına Ait Video Yayımlandı

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya hizmeti, yeni bir tasarımı test etmeye başladığını duyurdu. Twitter Support tarafından paylaşılan tweette yeni tasarımın şu anda iOS platformunda test edildiği belirtildi.

Twitter Support tarafından paylaşılan video, yeni tasarımın nasıl bir görünüme sahip olacağı ile ilgili bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. 23 saniye uzunluğundaki videoya baktığımızda GIF, video, ve fotoğrafların artık ekranı kaplayacağını görüyoruz.

"Edge to Edge" yani "uçtan uca" olarak isimlendirilen yeni tasarım, görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram'a oldukça benziyor. Bu durum, çok sayıda Twitter kullanıcısının tepki göstermesine neden olurken bazı kullanıcılar ise yeni tasarımı beğendi.

Now testing on iOS:



Edge to edge Tweets that span the width of the timeline so your photos, GIFs, and videos can have more room to shine. pic.twitter.com/luAHoPjjlY — Twitter Support (@TwitterSupport) September 7, 2021

Kullanıcılar, tıpkı Instagram'da olduğu gibi yukarı veya aşağı kaydırma yaparak diğer kişilerin paylaştığı GIF, fotoğraf ve videoları tam ekran şeklinde görebilecek. Twitter görüntü tabanlı sosyal medya platformu olmadığı için yalnızca metinlerin yer aldığı tweetler de bulunuyor. Dolayısıyla yeni tasarımda yalnızca metinlerin yer aldığı tweetler arka planda kalabilir.

Sosyal medya hizmetinin ana sayfasını baştan aşağıya değiştiren yeni tasarım, platformda paylaşılan fotoğraf, video ve GIF'leri ön plana çıkaracak. Şirketin yeni arayüzü ne zaman kullanıma sunacağı henüz bilinmiyor.

Twitter Eski Tweetleri Gizleme Özelliği Üzerinde Çalışıyor

Popüler sosyal medya hizmeti Twitter, kullanıcı gizliliğine yönelik geliştirdiği yeni özelleri test etmeye hazırlanıyor. Yeni özellikler arasında takipçi listesini düzenleme, eski tweetleri gizleme, beğenileri kimlerin görebileceğine karar verme ve bazı kullanıcıları tartışmalardan çıkarma yer alıyor.

Eski tweetleri gizleme özelliği sayesinde kullanıcıların eski tweetleri otomatik olarak gizlenecek. Örneğin gönderileri 30 gün, 60 gün, 90 gün ve 1 yıl gibi seçenekler yer alacak. Bu özellik için herhangi bir test tarihi bulunmuyor fakat konsept üzerinde çalışılıyor. Dolayısıyla bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.