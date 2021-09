Instagram'a Benzeyen Yeni Twitter Tasarımı Test Ediliyor! (Video)

Yeni Twitter tasarımı test edilmeye başlandı ve bir video yayımlandı. Paylaşılan video, yeni tasarımın nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Yayımlanan videoya göre platformun yeni arayüzü Instagram'a oldukça benziyor.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya hizmeti, yeni bir tasarımı test etmeye başladığını duyurdu. Twitter Support tarafından paylaşılan tweette yeni tasarımın şu anda iOS platformunda test edildiği belirtildi.

Twitter Support tarafından paylaşılan video, yeni tasarımın nasıl bir görünüme sahip olacağı ile ilgili bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. 23 saniye uzunluğundaki videoya baktığımızda GIF, video, ve fotoğrafların artık ekranı kaplayacağını görüyoruz.

"Edge to Edge" yani "uçtan uca" olarak isimlendirilen yeni tasarım, görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram'a oldukça benziyor. Bu durum, çok sayıda Twitter kullanıcısının tepki göstermesine neden olurken bazı kullanıcılar ise yeni tasarımı beğendi.

Now testing on iOS:



Edge to edge Tweets that span the width of the timeline so your photos, GIFs, and videos can have more room to shine. pic.twitter.com/luAHoPjjlY