39 TL Değerindeki Yeni Ücretsiz Epic Games Oyununu Kaçırmayın

Steam mağazasının en büyük rakibi diyebileceğimiz Epic Games Store, günlük ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Toplamda on beş oyunun verileceği müjdelenmişti. Bugün ise sekizinci oyun aktif oldu. Yeni ücretsiz Epic Games oyunu, Darkest Dungeon oldu. Detaylar haberimizde.

Yeni Ücretsiz Epic Games Oyunu, Darkest Dungeon Oldu

Sıra Tabanlı Rol Yapma Oyunu birleşimine ilgi duyuyorsanız, Roguelike yapısı ile bugünün ücretsiz oyunu, sizin için iyi bir alternatif olabilir. Gelin isterseniz bu oyunun detaylarına kısaca bir bakalım.

Darkest Dungeon

Red Hook Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan Darkest Dungeon, sıra tabanlı olarak oynanan Roguelike Rol Yapma Oyunu oluyor. 2016 yılında PC ve OS X için çıktıktan sonra, PlayStation 4, PlayStation Vita, Linux, Switch ve Xbox One platformlarına da uyarlanmıştı.

Oyunun hikayesi, ana karakterimize atasından miras kalan bir malikanede geçiyor. Atasının nedenini anlayamadığı amacını yerine getirmek için malikanenin altındaki zindanlarda ve yeraltı mezarlarında kazı çalışması yapan ana karakterimiz, beklenmedik bir keşif yapıyor ve şeytani yaratıkların ve yozlaşmanın dünyaya yayılmasına neden oluyor. Yapmanız gereken ise kendinize bir ekip kurduktan sonra harekete geçip, malikaneyi saran yaratıklardan arındırmak olacak.

Oynanış olarak, öncelikle malikanenin yakınlarındaki tesisleri kullanarak kendinize bir ekip ve envanter oluşturmanız gerekiyor. Her bir karakterin on beş farklı sınıftan birisine ait olmanın yanı sıra, kendisine özgü istatistikleri ve zamanla geliştirilebilir yetenekleri var. Darkest Dungeon oyunun merkez elementi, karakterinizin stres seviyesini ve azmini gösteren Affliction sistemi var. Bu sistemi etkileyen bazı unsurlar söz konusu. Mesela yiyecek veya ışık kaynağı olmadan ilerlemek veya ekip arkadaşınızın ölmesine veya yaralanmasına tanıklık etmek gibi. Eğer bu durumun önüne geçmezseniz, karakterinizin doğrudan çatışmaya giremez hale gelebiliyor iken son seviyeye ulaşması durumunda da kalp krizi ile sonuçlanabiliyor. Belirli noktalarda kamp yapar veya güçlendirici eşyalar kullanırsanız, stres seviyesi düşebiliyor.

Eğer Darkest Dungeon oyunu ilginizi çekmişse ve ücretsiz sahip olmak isterseniz, bunun için yirmi dört saatiniz var. Yani bu oyuna ücretsiz olarak sahip olabilmek için, yarın TSİ 19:00 öncesinde buradan kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Yarın ise büyük ihtimalle My Time at Portia ücretsiz olarak oyunculara sunulacak.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.