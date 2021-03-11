Yeni Ücretsiz Epic Games Oyununu Kaçırmayın

Geçtiğimiz hafta yapılan duyuru itibarıyla ücretsiz Epic Games oyunu Surviving Mars, oyuncuların beğenisine sunuldu. Sınırlı bir süreliğine kütüphaneye eklenebilecek olan oyun, salgın yüzünden evde geçirilen zamanı keyifli kılmak için alternatif bir seçenek olarak görülebilir. Detaylar haberimizde.

Bulgar stüdyo Haemimont Games tarafından geliştirilen ve Paradox Interactive tarafından da yayınlanan Surviving Mars, 2018 yılında satışa sunulmuştu. Oldukça büyük beğeni toplamış olan şehir inşa etme simülasyonu, ücretsiz olarak sizin olabilir.

Ücretsiz Epic Games oyunu Surviving Mars Detayları

Gözetimci rolünde olacağınız oyunda, Mars gezegeninde bir koloni oluşturmanız ve içerisinde yaşayanların hayatta kalmasını sağlamanız gerekecek. Ne var ki bunun öncesinde, kaynak ve finansal destek için bir uzay ajansı seçmek durumundasınız. Sonrasında ise iyi bir planlama ile kubbeler ve altyapı inşa edecek, yeni olasılıkları araştıracak ve yerleşim yerinizi genişletmenin yollarını yapmak için insansız hava araçları kullanacaksınız. Koloninizin hayatta kalmasını garantileyebilmek için kendi yiyeceklerinizi yetiştirmeniz ve maden çıkartmanız da mümkün oluyor.

Oyunda ayrıca keşif yapabilmek de mümkün oluyor. Keşfiniz sırasında da çeşitli gizemler ile karşılaşabiliyorsunuz. Ne var ki bu gizemleri ortaya çıkartmak, beraberinde servet veya felaketi getirebilecek. Bunun yanı sıra araştırmalarınızı, farklı deneyimler sunan deneyler yaparak birleştirebiliyorsunuz. Mars gezegenini keşfederek, yeni bilimsel buluşlara da kapı açabilirsiniz. Her şey size bağlı olacak.

Eğer Surviving Mars hoşunuza gitmişse, buradan Mysteries Resupply Pack ek içeriğiyle birlikte ücretsiz olarak Epic Games Store kütüphanenize ekleyebilir ve kalıcı olarak sahip olabilirsiniz. Ancak bunun için 18 Mart 2021 Perşembe günü TSİ 19:00’a kadar zamanınızın olduğunu söyleyelim. Akabinde The Fall oyunu ücretsiz olarak kullanıcılara sunulmaya başlanacak.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.