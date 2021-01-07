Yeni Ücretsiz Epic Games Oyunu Yayınlandı

Geçtiğimiz yılın son iki haftasında dijital mağazasından her gün bir oyunu ücretsiz olarak sunan Epic Games, eski geleneğine geri dönüş yaptı. Yani eskiden olduğu gibi, artık haftadan haftaya ücretsiz oyun verilecek. Peki yeni ücretsiz Epic Games oyunu hangisi? Geçtiğimiz hafta yapılan açıklama ile Crying Suns, önümüzdeki yedi gün boyunca ücretsiz indirilebilecek. Önümüzdeki haftanın oyunu ise Star Wars Battlefront II: Celebration Edition olacak.

Alt Shift stüdyosu tarafından geliştirilmiş olan Crying Suns, Humble Games yayıncılığında 2019 yılında satışa sunulmuştu. Steam mağazasında oldukça olumlu yönde yorumlar alan oyun, bugün itibarıyla Epic Games mağazasına da teşrif etti. Eğer uzay temalı oyunları seviyorsanız, bu oyunu da kaçırmayın deriz.

Yeni Ücretsiz Epic Games Oyunu İndirmeye Sunuldu: Crying Suns

Hikayesi Dune ve Foundation gibi yapımlardan esinlenilen ve taktiğe bağlı oynanışın önemli olduğu rogue-lite oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Araştırma yönü zengin olan Crying Suns, üç yüzden fazla hikaye etkinliği ile altı bölümden oluşuyor.

Yedi yüz yıl süren huzur ve refah sonrasında, Galaktik İmparatorluk felakete sürükleniyor. İnsanlığa hizmet eden OMNI makinelerinin kendilerini kapatmaları sonucunda da insanlık, kendi başına hayatta kalabilme yetisini kaybettiği için yok oluşun eşiğine geliyor. Ne var ki karanlığın içinde bir umut ışığı beliriyor. Galaksinin ücra köşesinde, insanlığın son umudu olacak Gehenna gezegeni ve üzerindeki teknolojik imkanlar açısından İmparatorluk teknolojisinin zirve noktası olan çok gizli bir tesis keşfediliyor.

Hikayede Amiral Ellys Idaho’nun klonunun rolünü üstleneceksiniz. Bir şekilde Gehenna gezegeninde uyanıyorsunuz ve ne şans ki çalışır durumdaki son OMNI de yanınızda. Göreviniz ise imparatorluğun geneline hakim olan kaosun içinde geminizi yöneterek, kendini kapatan tüm OMNI’leri yeniden çalıştırmak ve insanlığın geleceğini güvene almak olacak. Bu esnada yapacağınız tek bir yanlış ise her şeyin sonu anlamına gelecek.

Eğer Crying Suns ilginizi çekmişse ve kütüphanenizde yer vermeyi isterseniz, buradan ücretsiz sahip olabilirsiniz. Yukarda da bahsettiğimiz gibi bir hafta süreniz var. Yani 14 Ocak 2020 Perşembe günü TSİ 19:00 öncesinde eklemiş olmanız gerekiyor. Sonrasında da istediğiniz zaman bilgisayarınıza indirip oynayabilirsiniz.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.