Yeni Ücretsiz Epic Games Oyunu İndirmeye Açıldı

Eğer henüz Metro serisine giriş yapmamışsanız, muhtemelen elinize bundan daha iyi bir fırsat geçmeyecektir. Yeni ücretsiz Epic Games oyunu indirmeye açıldı. Metro serisinin ilk oyununun yenilenmiş versiyonu, Metro 2033 Redux yirmi dört saat boyunca ücretsiz indirilebilir olacak.

Yeni Ücretsiz Epic Games Oyunu, Metro 2033 Redux

Dmitry Glukhovsky tarafından yazılan aynı isimli romana dayandırılan Metro 2033 esasen PC ve Xbox 360 için satışa sunulmuştu. Daha sonradan da PlayStation 4, Stadia, Switch ve Xbox One dahil olmak üzere farklı platformlarda da satışa sunulmuştu.

Metro 2033 Konusu

Oyunun hikayesi 2013 yılına dayanıyor. Yaşanan bir nükleer savaş, dünyada büyük bir tahribata yol açıyor ve milyarlarca yaşam son buluyor. Tahribattan en fazla etkilenen ülkelerin arasında artık bir çorak araziye dönen başkent Moskova ile Rusya da bulunuyor. Hayatta kalmayı başaranların yeraltına sığınmaları ile insanlık için Karanlık Çağ başlamış oluyor.

Hikayenin esas kısmı ise 2033 yılında geçiyor. Kuzey istasyonu Dark Ones adı verilen gizemli bir yaratık türünün istilası altındayken, siz ise nükleer savaşın başlamasından önce doğan Artyom rolünde olacaksınız. Amacınız ise hayatta kalmayı başaranları yaklaşmakta olan korkunç bir tehdit hakkında uyarmak olacak. Bunun yolu da metro sisteminin kalbine inmekten geçiyor olacak.

Oyunun Redux versiyonunda Metro: Last Light oyununda kullanılan grafik motorunun yanı sıra yapay zeka, kontroller, animasyonlar ve daha pek çok şey ile daha gelişmiş bir oyun deneyimi sunuyor.

Eğer Metro 2033 Redux konusu ile ilginizi çekmişse, mevcut programa göre yirmi dört saatiniz var. Yani bu oyuna ücretsiz olarak sahip olabilmek için yarın TSİ 19:00 öncesinde buradan kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Şu an için yarın verilecek olan oyun açık bir şekilde belirtilmiş değil, ama önceden sızdırılan listeye göre Tropico 5’in verilmesi bekleniyor.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.