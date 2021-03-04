Yeni Ücretsiz Epic Games Store Oyunu İndirmeye Sunuldu

Bu hafta bir başka strateji oyunu daha ücretsiz olarak kütüphanemize ekleniyor. Wargame: Red Dragon, haftanın ücretsiz Epic Games oyunu oldu. Kalıcı olarak sahip olabilmek için kütüphanenize eklemek için bir haftanız var.

Eugen Systems tarafından geliştirilen ve Focus Home Entertainment tarafından da yayınlanan Wargame: Red Dragon, 2014 yılında satışa sunulmuştu. Gerçek Zamanlı Strateji türüne giren oyun, Wargame AirLand Battle için bir devam niteliği taşıyor.

Ücretsiz Epic Games oyunu Wargame: Red Dragon Detayları

Bizleri 1991 yılına götüren oyunda, Asya kıtasına ek olarak Japonya, Çin, Güney ve Kuzey Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda dahil birçok ülkenin de işin içine girdiği iki taraf karşı karşıya geliyorlar. Oyun boyunca on yedi ülkenin tamamının askeri kaynağını komuta edecek, tanklar, uçaklar, helikopterler, savaş gemileri ve amfibi birimler dahil bin dört yüz elli kadar birim arasından savaş gücünüzü bir araya getirecek ve taktiğe bağlı yoğun çatışmaların içine girecek ve tarihi yeniden yazacaksınız.

Wargame: Red Dragon, ana senaryo modunun haricinde, azami oyuncu desteğinin yirmi olduğu kapsamlı çok oyunculu modda eş zamanlı olarak birbirlerine karşı mücadeleye girebilecekler.

Eğer Wargame: Red Dragon hoşunuza gitmişse, buradan ücretsiz olarak Epic Games Store kütüphanenize ekleyebilir ve kalıcı olarak sahip olabilirsiniz. Ancak bunun için 11 Mart 2021 Perşembe günü TSİ 19:00’a kadar zamanınızın olduğunu söyleyelim. Akabinde Surviving Mars oyunu ücretsiz olarak kullanıcılara sunulmaya başlanacak.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.