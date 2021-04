Yeni Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nostaljik Macera Sunacak

Ücretsiz Epic Games Store oyunu programında sıra Tales of the Neon Sea’ye geldi. TSİ 18:00 itibarıyla aktif olan bu oyunu, bir hafta süreyle kütüphanenize ekleyebileceksiniz. Size bir nevi nostalji yaşatacak olan Tales of the Neon Sea, aynı zamanda da keyifli bir macera deneyimi sunacak. İsterseniz detaylarına haberimizde bir göz atalım.

Ücretsiz Epic Games Oyunu Tales of the Neon Sea Detayları

2019 yılı içerisinde satışa sunulan Tales of the Neon Sea, araştırılacak sayısız eşyanın, çeşitli sürprizlerin ve etkileşimli yapay zeka karakterin bulunduğu siber çılgınlık şehrinde geçen bir eski tarz macera oyunu oluyor. Kurnaz bir dedektif olmuş polis emeklisi Rex rolünde olacağınız oyunda, robot bir isyancının arkasında bıraktığı ipuçları ile tuhaf bir cinayet davasını çözmeye çalışacaksınız. İlginç olan ise, bu ipuçlarının on üç yıl önce işlenmiş olan bir seri cinayete ait olması.

Oynanış kısmında olay yerini ve delil inceleyecek ve davayı çözmek için çıkarımlarda bulunacaksınız. Sis perdesi aralandığında ise duruma göre gerçeği görecek veya daha büyük bir gizeme kapı aralayacaksınız. Oyunda ayrıca William isimli özel bir asistanınız da olacak. Kendisi bir kedi olup, ulaşamadığınız yerlere ulaşabilmenin yanı sıra, kilit bir delili teşhis etmede ve almada önemli bir rol oynayacak.

Eğer Tales of the Neon Sea detayları ile ilginizi çeken bir oyun olmuşsa, buradan ücretsiz olarak Epic Games Store kütüphanenize ekleyebilir ve kalıcı olarak sahip olabilirsiniz. Ne var ki bunun için 8 Nisan 2021 Perşembe günü TSİ 18:00’a kadar zamanınızın olduğunu söyleyelim. Akabinde 3 out of 10: Season Two oyunu ücretsiz olarak kullanıcılara sunulmaya başlanacak.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.