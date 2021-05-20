Yeni Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Sizi Bekliyor!

Bu haftanın yeni ücretsiz Epic Games Store oyunu indirmeye sunuldu. "Acaba GTA 5 sonrasında RDR 2 olabilir mi?" diye düşünülürken Epic Games, ağzındaki baklayı çıkarttı. Peki bu hafta hangi oyunu indirebileceğiz? İşte detaylar!

Geçtiğimiz hafta için The Lion’s Song oyununu ücretsiz olarak vermiş olan Epic Games Store, geçtiğimiz dakikalarda bu hafta için devlet sırrı gibi sakladığı GİZEMLİ OYUN’u ortaya çıkarttı. Bu defa Epic Games’in işi sıkı tutması sayesinde, herhangi bir kaza yaşanmadan büyük sürprizin ne olduğunu öğrenmiş olduk: NBA 2K21, 27 Mayıs 2021 tarihine kadar ücretsiz olarak indirilebilir oldu.

Yeni Ücretsiz Epic Games Store Oyunu NBA 2K21 Oldu!

Serinin güncel oyunu NBA 2K21, seleflerine göre görsellik, yapay zeka, oyun modları, oynanış sistemi ve dahası ile çok daha gerçekçi bir basketbol deneyimi sunuyor. Yeni bir kariyer modunun da bulunduğu oyunda, kendi oyuncunuzu oluşturduktan sonra on lisanslı kariyer programından başlayıp da hem saha içinde hem de saha dışında devam edecek bir senaryo ile NBA oyuncusu haline getirmeye çalışıyorsunuz.

Oyunda MyTEAM, NBA 2K21 Neighborhood ve USA Basketball gibi farklı modlar da bulunuyor. MyTEAM ile günümüzdeki NBA oyuncuları ve efsanelerden oluşan kadronuzu oluşturup rekabete girebiliyorken, NBA 2K21 Neighborhood ile farklı mekanlarda bire bir, üçe üç ve beşe beş karşılaşmalar yapabiliyorsunuz. Dahası ise Pro-Am ve 2K Compete Events mücadelelerine katılıp çeşitli ödüller kazanabilmeniz mümkün oluyor. USA Basketball ise adını veren takımın şampiyona efsanesini yeniden yaşamanıza olanak tanıyor.

Eğer kütüphanenizde bu oyuna da yer vermek isterseniz, 27 Mayıs 2021 Perşembe günü TSİ 18:00’a kadar zamanınızın olduğunu söyleyelim. Buradan kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Peki sonrasında hangi oyun ücretsiz olarak beğenimize sunulacak? Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da GİZEMLİ OYUN söz konusu ve herhangi bir iddia ortaya atılmadığı, itibarı yüksek olan kaynaklarca sızdırılmadığı veya beklenmedik bir kaza olmadığı sürece öğrenebilecekmişiz gibi görünüyor. Bakalım Epic Games bu defa nasıl bir sürpriz yapacak?

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.

Yeni İndirimler Başladı!

Epic Games Store üzerinde MEGA İndirim 2021 kampanyası da başladı. 17 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek olan kampanya kapsamında, onlarca oyun indirime girdi. Bu süreçte kullandığınız 79.90 TL ve üstü satın alımlarınızda kullanabileceğiniz kuponunuz olacak. Ayrıca kullandığınız her kupon karşılında ekstradan bir kupon daha kazanabileceksiniz.