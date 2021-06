Yeni Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Sızdırıldı: Hangi Oyun Ücretsiz Olacak?

Yeni ücretsiz Epic Games Store oyunu sızdırıldı. Epic Games bu hafta kullanıcılara hangi oyunu ücretsiz sunmayı planlıyor? Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi Epic Games Store faaliyete geçtiği ilk günden beri devam eden bir programı var. Bu program kapsamında, kimi zaman bir ve kimi zaman da birden fazla ücretsiz oyun kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Hatta yılın son haftalarında her gün bir veya iki günde bir tane sunulduğu bile oluyor. Düşük bütçelilerden Grand Theft Auto 5 dahil büyük bütçelilere kadar uzanan geniş bir yelpazede olan bu ücretsiz oyunlar, elbette bizler için büyük bir velinimet sayılıyor.

Her haftanın Perşembe gününün Epic Games Store günü ilan edilmesine bağlı olarak, sıradaki ücretsiz oyun için de önümüzde az bir zaman kaldı. Ne var ki son birkaç haftadır, sıradaki oyunun hangisi olduğu GİZEMLİ OYUN olarak listelenerek devlet sırrı gibi saklanmıştı. Beklenen zaman geldiğinde ise birinin NBA 2K21 ve diğerinin de Among Us olduğunu görmüştük. Hatta Among Us’ın şu anda indirilebilir olduğunu hatırlatmadan geçmeyelim.

Bu haftanın oyunu da yine GİZEMLİ OYUN olarak listenmiş durumda ve ne olduğu merak ediliyor. Olası bir kaza veya sızıntı yaşanmadığı takdirde de öğrenebilmemiz pek mümkün görünmüyordu. Nitekim beklediğimiz sızıntı yaşandı ve görünüşe göre bu hafta yine kaliteli bir oyunu kütüphanelerimize ekleyebilecekmişiz gibi görünüyor.

Yeni Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Hangisi Olacak?

Reddit sitesi üzerinde KekanKok tarafından, Fransız Epic Games Facebook grup sayfasında ortaya çıkan bir görsel paylaşıldı. Bu görsele göre, Perşembe günü sunulacak olan ücretsiz Epic Games Store oyununun Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration olacağı ortaya çıktı.

Şu anda Steam üzerinde % 80 indirimle 17.80 TL gibi bir fiyata satılan ve henüz Epic Games mağazasında bulunmayan oyunun bu sürümünde, ana oyuna ek olarak 20 Year Celebration Pack, Baba Yaga: The Temple of the Witch, Cold Darkness Awakened, Endurance Mode ve Remnant Resistance Pack bulunuyor. Söylenene göre oyun, bu hafta Epic Games mağazasına eklenecek ve ilk günden de bedava olacakmış. Bir hafta süreyle tabii ki.

Henüz Epic Games tarafından herhangi bir teyit veya yalanlama geri dönüşü yapılmış değil. Ancak sızıntının doğru çıkıp çıkmayacağını öğrenmeye de fazla bir zaman kalmadı. 3 Haziran 2021 Perşembe günü TSİ 18:00 sıralarında öğrenebileceğiz. Olası yeni gelişmeleri takipte olacağız.