69 TL Değerindeki Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz Oldu: Hemen İndirin!

Epic Games, programı kapsamında oyunculara ücretsiz oyun sağlamaya devam ediyor. Yeni ücretsiz Epic Games Store oyunu, 69 TL değerindeki Tropico 5 oldu. Detaylar haberimizde.

Haemimont Games tarafından geliştirilmiş ve Kalypso Media tarafından da yayınlanmış olan oyun, ilk olarak PC için 2014 yılında satışa sunulmuştu. Sonrasında ise Xbox 360, PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcılarıyla buluşmuş olan Tropico 5, inşaat ve yönetim simülasyonu türünün önemli temsilcileri arasında yer alıyor.

Yeni Ücretsiz Epic Games Oyunu, Tropico 5 Oldu

Serinin bu oyununda uzak ada ülkesi Tropico’ya geri dönüyoruz. Ana hikaye iki bölüme ayrılmış on beş görevden oluşuyor. Oyunun ilk yarısında Tropico bağımsızlığını ilan etmek durumunda olacak iken, ikinci yarısında ise korsan saldırıları ile mücadele etmeye çalışırken The Crown kralının oğlunu özgürlüğüne kavuşturmak için Korsan Kral için altın üretmek ve çıkartmak durumunda olacaksınız.

Her iki bölümde de, gelişmiş ticaret mekanikleri, teknoloji ve bilimsel araştırma ve keşif dahil farklı zorluklar ile başa çıkmaya çalışarak, Sömürge, Dünya Savaşları, Soğuk Savaş ve on dokuzuncu yüzyıldan yirmi birinci yüzyıla kadar uzanan Modern Zamanlar kapsamındaki dört farklı devirde saltanatınızı genişletmeye çalışacaksınız. Bununla birlikte, ailedeki her bir birey, amir, yönetici, elçi ve general olarak atanabiliyor. Oyun boyunca bu bireylere yatırım yaparak, yeni özellikler açabiliyor ve onları en değerli varlıklar haline getirebiliyorsunuz.

Tropico 5, oynanış olarak serinin önceki oyunlarından bir takım özellikleri beraberine getiriyor. Bunların arasında en çok göze çarpan ise Tropico anayasasını yazmış olmak dahi belirli gereksinimler karşılandığında yeni bir çağa atlamak gibi. Bunun dışında, seride bir ilk olarak dört oyuncuya kadar hem kooperatif hem de rekabete dayalı çok oyunculu mod desteği de sunuyor. Bu sayede oyuncular kaynakları, inşaat işçilerini ve elektriği paylaşabiliyorlar. Buna ek olarak birbirlerine kredi yardımında da bulunabiliyorlar, duruma göre savaş da ilan edebiliyorlar.

Eğer bugünün oyunu ilginizi çekmişse, mevcut programa göre yirmi dört saatiniz var. Yani bu oyuna ücretsiz olarak sahip olabilmek için yarın TSİ 19:00 öncesinde buradan kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Şu an için yarın verilecek olan oyun açık bir şekilde belirtilmiş değil, ama önceden sızdırılan listeye göre Inside için beklemeye geçebiliriz.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.