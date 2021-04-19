Play At Home kapsamında yeni ücretsiz PS4 oyunu yarın dağıtılmaya başlanacak. Yarın itibarıyla ücretsiz Horizon: Zero Dawn - Complete Edition, PlayStation mağazasından indirmeye açılacak. Eğer bu harika oyunu henüz oynamamışsanız, fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.

COVID-19 salgını dolayısı ile acil ihtiyaçlarımız için dışarı çıkmalar haricinde, günümüzün büyük bir bölümünü evde geçiriyoruz. Haliyle yapacak bir işimiz olmadığında, duruma göre ya bilgisayarımızın ya da konsolumuzun başına kuruluyor ve yarın yokmuş gibi oyun oynuyoruz. Bu süreçte gerek sık sık yapılan indirimler kütüphanelerimizi şenlendirirken, başta Epic Games Store olmak üzere birçok dijital mağaza üzerinden sayısız oyun dağıtılmıştı. Sony Interactive Entertainment ise kendi tarafında Play At Home programı ile geçtiğimiz sene Journey ve Uncharted serisi oyunları ile karşımıza çıkmıştı. Bu oyunları sonradan Ratchet & Clank ve geçtiğimiz ayın sonlarına doğru dokuz yeni oyun daha takip etmişti.

Yeni Ücretsiz PS4 Oyunu Fırsatını Kaçırmayın!

Yarın TSİ 06:00 sıralarında ise daha önceden duyurusu yapılan onuncu oyun, yani Horizon: Zero Dawn - Complete Edition PS4 kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulacak. 15 Mayıs 2021 Cuma günü TSİ 06:00 sıralarında sona erecek bu kampanya kapsamında, normal fiyatı 84 TL olan ana oyunu ve 69 TL’ye satılan The Frozen West genişletme paketini tek kuruş ödemeden buradan kütüphanenize ekleyebileceksiniz. Geriye uyumluluk desteği ile PS5 üzerinde de oynayabileceksiniz.

Killzone serisi ile tanıdığımız Guerrilla Games tarafından geliştirilmiş olan ve Sony Interactive Entertainment yayıncılığında 2017 yılının Şubat ayında satışa sunulan Horizon: Zero Dawn, makinelerin hakim olduğu ve insanlığın da küçük topluluklar halinde ve teknolojiye sınırlı erişim sağlayabildikleri otuz birinci yüzyılda geçiyor. Konuya bağlı olarak Aloy isimli bir karakteri yöneteceksiniz ve yeteneklerinizi kullanarak, yaklaşan büyük tehlikeye karşı hem kendinizi hem de kabilenizi korumaya çalışacaksınız. Aynı yılın Kasım ayında satışa sunulan The Frozen Wilds’da ise Banuk bölgesinin sınırındaki Cut isimli yeni bir bölgeye geçiş yapıyoruz. Yeni bir hikayenin anlatıldığı genişletme paketinde, yeni bir bölgeyi keşfe çıkıyor ve Scorchers, Fireclaws ve Frostclaws gibi yeni düşman türleri ile karşılaşıyoruz.

Horizon: Zero Dawn - Complete Edition içeriğinde ayrıca dijital sanat kitabı, PS4 teması, Carja Storm Ranger ve Banuk Trailblazer Outfit kıyafetlerini, Carja Mighty ve Banuk Culling yaylarını ve Carja Trader, Banuk Traveller ve Nora Keeper içeriklerinin bulunduğunu da söylemeden geçmeyelim.