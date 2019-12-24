Yeni Ücretsiz VPN: Speedtest VPN, Android ve iOS'ta

İnternet hız testi yapmak için en iyi sitelerden biri olan Speedtest mobil tarafta büyük bir güncelleme aldı. Speedtest Android ve iOS uygulamasına ücretsiz VPN eklendi. Speedtest VPN özellikleri haberimizde.

En iyi internet hız testi sitesi olan Speedtest’in mobil uygulamasına önemli bir güncelleme geldi. Performans iyileştirmelerine ek olarak VPN seçeneği eklendi. Speedtest VPN, ücretsiz, güvenli, hızlı VPN uygulaması arayanlar için değerlendirilebilecek yeni bir seçenek. 4.1.14 sürümüne güncellenen Speedtest uygulamasında görülebilen VPN seçeneği şu anda beta aşamasında. Ücretsiz olarak 2GB veri kullanımına izin veriliyor. Tek bir dokunuşla VPN kolaylıkla etkinleştirilebiliyor ancak ücretsiz olması nedeniyle olsa gerek sunucu seçimi (farklı ülke seçme) yapılamıyor, mümkün olan en hızlı bağlantıyı sunacak olan sunucu otomatik olarak seçiliyor ve veri kullanımı 1 ay süreyle sınırlandırılıyor. Speedtest'in VPN, diğer ücretsiz VPN'lerden farklı bir özellik veya avantaj sunmuyor. Her VPN servisi gibi aktif ettiğinizde gerçek IP adresiniz gizleniyor ve internette anonim olarak geziyorsunuz, engellenen sitelere giriş yapabiliyorsunuz, videoları takılmadan izliyorsunuz.

Speedtest VPN’in ayrı bir uygulama olmadığını, Speedtest mobil uygulaması üzerinden sunulduğunu hatırlatalım. Öte yandan Speedtest VPN beta şu anda sadece ücretsiz seçeneği sunuyor.