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  4. Yeni Üniversite Sistemi YÖKS'e Twitter Kullanıcılarının Efsane Tepkileri

Yeni Üniversite Sistemi YÖKS'e Twitter Kullanıcılarının Efsane Tepkileri

Yeni Üniversiteye Giriş Sistemi Açıklandı! İşte Sosyal Medyanın ‘YÖKS’ Hakkındaki İlginç Tepkileri
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Sosyal Medya
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"Üniversiteye giriş nasıl olacak?" sorusu nihayet cevabını buldu. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversiteye girişte yeni formülü açıkladı. Açıklamaya göre, yeni sınavın adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YÖKS) oldu. Haliyle günün sosyal medya olayı da bu oldu ve konuyla ilgili binlerce tweet atıldı. İşte sosyal medyanın dilinden yeni üniversiteye giriş sistemi.

Gençleri yakından ilgilendiren yeni üniversiteye giriş sistemi belli oldu. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversiteye giriş sistemine ilişkin yeni düzenlemeleri açıkladı. Saraç, “2018-2019'da sınavın yeni adı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'dır. İlk oturumda temel yeterlilik esas alınacaktır. Sınavlar Haziran ayında bir hafta sonunda 2 oturumda yapılacak, soru sayısı 80 olacaktır" dedi.

Yeni Üniversiteye Giriş Sistemi Nasıl Olacak?

Sınavlar Haziran ayında bir hafta sonunda 2 oturumda yapılacak, soru sayısı 80 olacaktır. Türkçe ve Matematik sabah oturumunda yapılacak. İlk oturumda temel yeterlilik esas alınacak ve sayısal-sözel beceri ölçülecek.Temel yeterlilik testi puanını en az 150 olması gerektiği açıklandı.

Temel yeterlilik puanı 180 ve üzerinde olan ise lisans bölümlerine yerleşebilecek. 200 ve üzeri olan puanlar ise, adaylar istedikleri taktirde bir sonraki yıl da geçerli olacak. Bununla birlikte tüm adayların birinci oturuma girmesinin zorunlu olduğunu da belirtelim.

İkinci oturumda 4 test yer alacak ve sorular müfredata dayalı olacak. İkinci oturum aynı gün öğleden sonra Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri sınavları yapılacak.

YÖK Başkanı  Prof. Dr. Saraç, “Oturumların süresi geçmiş yıllardaki uygulamalar ve adaylarımızın sınav stresi yaşamamaları hususu göz önüne alınarak belirlenecektir” dedi.

Saraç, daha önce de değindiği sınav sürecinin dört aya yayılmasının sonlanacağını sınavın bir hafta sonunda bitirileceğini söyledi. Sınavda ayrıca MEB müfredatı esas alınacak.

Sosyal Medyadan Gelen Tepkiler

Yaşanan son dakika gelişmesiyle birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YÖKS) hakkında binlerce tweet atıldı. Kimisi ismini beğenmedi, kimisi de sistemin kendisini. İşte günün en çok konuşulan olayına sosyal medyanın tepkisi.

ETİKETLER: sosyal medya twitter tweet üniversite YÖK

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