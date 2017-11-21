Yeni Uzay Teleskobu Göreve Hazır

1990 yılında Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Discovery adlı uzay mekiğiyle yörüngeye taşınan Hubble Teleskobu çok yakında emekliye ayrılacak. Hubble’ın yerini alacak olan James Webb Uzay Teleskobu’nun ise yapım aşaması tamamlandı.

Teknolojik gelişmelerle birlikte Hubble’dan çok daha üstün bir uzay teleskobu olarak geliştirilen James Webb’in 2019 yılında yörüngeye taşınması ve göreve başlaması öngörülüyor. Kızılötesi merceklerle donatılan James Webb sayesinde yıldızların geçmiş halleri gözlemlenebilecek. Bu yönüyle James Webb Uzay Teleskobu bilim dünyasında “zaman makinesi” olarak adlandırılıyor.

NASA’nın açıklamasına göre yapımı geçtiğimiz aylarda tamamlanan teleskop kriyojenik testlerden de başarıyla geçti. Mevcut Hubble Teleskobu’ndan üç kat daha büyük merceklere sahip olan James Webb’in Hubble’dan 100 kat daha detaylı gözlem yapabileceği belirtiliyor. Bu sayede yeni uzay teleskobu Dünya dışı gezegenlerin detaylı bir şekilde keşfedilmesinde etkili olabilir. Yaklaşık 200 milyar Dünya benzeri gezegenin olduğu düşünüldüğünde James Webb Teleskobu ile bu gezegenlerin keşfinin yakın olduğuna inanılıyor. James Webb Uzay Teleskobu’nun 2019 yılında yörüngeye taşınmasıyla 29 yıldır hizmet veren Hubble emekliye ayrılacak.