Yeni Valorant Bölüm 2 Fragmanı Yayınladı: İşte İlk Detaylar

League of Legends ile dünya genelinde adını duyurmayı başarmış olan Riot Games tarafından geliştirilmiş olan Valorant için yeni içerikler gelmeye devam ediyor. Şirket bugün yeni Valorant Bölüm 2 fragmanı ile heyecanı bir üst seviyeye taşıdı. Fragmana ek olarak sıradaki bölümde bizleri ne tür içeriklerin beklediğine dair detaylar da paylaşıldı. Bu detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Valorant Bölüm 2 Fragmanı Heyecan Verici

Unreal Engine 4 ile geliştirilmiş olan Valorant, dünya genelindeki oyuncuların yoğun ilgi odağı olmaya devam ediyor. PC için geliştirilmiş ve 2 Haziran 2020 tarihinde ücretsiz olarak yayınlanmıştı. Kısa sürede de popüler hale gelen Valorant, zaman içerisinde de oldukça büyük bir başarıya imza atmıştı. Riot Games de bu ilgiyi korumak adına sürekli olarak yeni içerikler ile oyunu güncel tutarak oyuncuların deneyimini hep üst seviyede tutmaya çalışıyor.

Bildiğiniz gibi ücretsiz taktiksel çok oyunculu FPS oyununun için geçtiğimiz Ekim ayında da Birinci Bölüm Üçüncü Kısım başlamıştı. Artık yavaş yavaş birinci bölümün sonuna geliyor ve ikinci bölüme merhaba demeye hazırlanıyoruz. Sıradaki bölüm 12 Ocak 2020 Çarşamba günü başlayacak ve Riot Games, etkileyici bir yeni tanıtım fragmanını beğenimize sundu.

Haberimizin sonundan izleyebileceğiniz yeni fragmanda, Phoenix, Cypher, Jett ve Viper karakterlerinin yanı sıra Yoru da sahneye çıkıyor. Bu sayede yeni yeteneklerini daha detaylı bir şekilde görme fırsatımız oluyor. Ayak izlerini taklit edebilmenin yanı sıra kendisini başka bir yere ışınlayabiliyor ve boyut açabiliyor. Hatta açtığı boyuttan göz kamaştırıcı el bombası da atabiliyor.

Yeni bölümün başlaması yeni Valorant karakterine ek olarak yeni bir Battle Pass de gelecek. Riot Games tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, ücreti 1000 VP olacak yeni Battle Pass Mart ayının başına kadar mevcut olacak. Ödeyeceğiniz ücret karşılığında on iki kadar silah görünümü, yeni kartlar, yeni spreyler, yeni unvanlar ve çok daha fazlasını açabileceksiniz. Battle Pass satın almamanız durumunda, ellinci aşamaya ulaşan bütün oyunculara Infinity Classic ve üç varyasyonuna ücretsiz sahip olabileceksiniz.

İkinci bölüm yepyeni içerikler ile geliyorken, Riot Games ilk bölümdeki favori görünümlerini paket haline getirip oyuncuların beğenisine sunacak. 5946 VP değerinde olacak bu pakette Sovereign Ghost, Oni Phantom, Prime Spectre, Nebula Ares ve Spline Operator görünümleri olacak. Bu paketteki görünümleri ayrı ayrı alabilmeniz de mümkün ama söylenene göre pakete göre % 33 daha pahalı olacak.