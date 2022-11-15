Yeni ve Gizemli Bir Güneş Sistemi Keşfedildi

Gökbilimciler, kendi Güneş sistemimizden tamamen farklı, yeni ve gizemli bir Güneş sistemi keşfettiler. İşte detaylar!

Yeni ve Gizemli Bir Güneş Sistemi Keşfedildi
Barış Bulut
Barış Bulut -

Bu ayın başlarında gökbilimciler Dünya'dan sadece 90 ışık yılı uzaklıkta bulunan eski bir Güneş sisteminin keşfini duyurdular. Şimdiye kadar bildiğimiz en eski sistem olduğuna inanılan bu gizemli Güneş sistemi, uzun süredir zaman ve uzay tarafından kaybedilmiş bir sistemin kalıntıları olan beyaz bir cüce yıldızın etrafında yer almakta. Şimdi ise araştırmalarını sürdüren bilim insanları bu Güneş sisteminin bizimkinden çok farklı olabileceğini söylüyor.

Gizemli Güneş sisteminin merkezindeki beyaz cüce yıldızın 10 milyar yıldan daha eski olduğu tahmin ediliyor. Bu, ölü yıldızın sıcak çekirdeğinin bir zamanlar Güneş'imize çok benzediği ve şimdi ise ölü gezegen yığınlarıyla çevrili olduğu anlamına düşünülüyor.

Peki bu gizemli Güneş sistemini bizimkinden bu kadar farklı kılan ne? Her şey, sistem içindeki gezegenlerin bileşimine bağlı. Bölge, Güneş sistemimizdeki hiçbir gezegenin benzer bir bileşime sahip olmadığı iki element olan lityum ve potasyumla dolu.

Yeni ve Gizemli Bir Güneş Sistemi Keşfedildi

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Bu elementlerin devreye soktuğu karmaşıklık da eklenince, gizemli Güneş sistemi bilim insanlarını sistemin nasıl oluştuğu, neden farklı olduğu ve şimdiye kadar çok nadir bulunduğuna inanılan bu maddelerin neden nadir olduğu konusunda tamamen şaşkına çeviriyor.

Bu gizemli Güneş sisteminin Dünya'nın kendi Güneş sisteminden pek çok farkı olmasına rağmen, bizimkine benzer başka sistemlerin de olduğu su geçirmez bir gerçek ve bu tip farklı Güneş sistemlerinin keşfi, bu sistemlerin nasıl oluştuğunu daha iyi anlamamıza ve hatta uzayda yaşamın kanıtını nerede arayacağımızı daraltmamıza yardımcı olabilir.

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