  1. Tamindir
  2. haber
  3. Yazılım
  4. Yeni Vergiler Sohbet Uygulamalarına Talebi Artırdı

Yeni Vergiler Sohbet Uygulamalarına Talebi Artırdı

Yeni Vergiler ve Sohbet Uygulamalarıı
YORUM YAZ
Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen Yazılım

Özel İletişim Vergisi’nin (ÖİV) yüzde 7.5 oranına çıkması haberlerinden sonra WhatsApp, Face Time ve Viber gibi sohbet uygulamalarına ilginin arttığı söyleniyor.

Meclise sunulan yeni teklifin ardından, "özel iletişim vergisi" (ÖİV) tahsilatının büyük kısmı internet hizmetlerinin üzerine binmişti. Bu yeni zam oranları, 2018 yılında uygulanmaya başlanacak.

Habertürk'ün haberine göre, halen cep telefonu görüşmelerinden yüzde 25, sabit telefon görüşmelerinden yüzde 15, data ve internetten yüzde 5 oranında ÖİV alınıyor. Torba yasa meclisten geçerse söz konusu hizmetlerden yüzde 7.5 oranında vergi alınacak.

Aslında iddialara göre hükümetin bu kararı, telefon görüşmelerinin artık WhatsApp, Face Time, Viber gibi uygulamalar üzerinden yapılıyor olması sayesinde durumu biraz kurtarıyor. Çünkü bu yeni vergiler sadece standart telefon görüşmelerine uygulanan ücretleri artıracak yani sözü geçen sohbet uygulamalarına ekstra bir bir yük bindirmeyecek gibi görünüyor.

Ama yine de bu noktada, hükümetin yüzde 7.5'luk ÖİV oranlarını tekrar düzenlemesi riski her zaman söz konusu. Bu durumda topu, servis sağlayıcılar değerlendirecek gibi görünüyorlar.

Ancak, ifade edilen artış şimdilik değişmiş değil. Bu sebepten kullanıcılar, internet üzerinden iletişim kurmaya başladılar bile.

Android İçin Arkadaş Bulma ve Sohbet Uygulamaları MOBİL Android İçin Arkadaş Bulma ve Sohbet Uygulamaları

Bir Telefonda 2 WhatsApp Hesabı Nasıl Kullanılır? NASIL YAPILIR Bir Telefonda 2 WhatsApp Hesabı Nasıl Kullanılır?

Değiştirmeniz Gereken 5 Önemli WhatsApp Ayarı SOSYAL MEDYA Değiştirmeniz Gereken 5 Önemli WhatsApp Ayarı

WhatsApp Bilgisayar Versiyonu Nasıl Kullanılır YAZILIM WhatsApp Bilgisayar Versiyonu Nasıl Kullanılır

ETİKETLER: sohbet programları sohbet uygulamaları akıllı telefon vergileri vergi kanunu

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Nokia Telefonlarınız İçin 62 Adet Java Oyun Nokia Telefonlarınız İçin 62 Adet Java Oyun
Nokia Telefonlarınız İçin 62 Adet Java Oyun Nokia Java oyunları arşivimiz sayesinde tam 62 adet Symbian oyununa kolayca ulaşabilirsiniz. ÜCRETSİZ
SPSS 15.0 Veri Analizi SPSS 15.0 Veri Analizi
SPSS 15.0 Veri Analizi SPSS ile veri analizinde karşılaştığınız tüm sorunları ortadan kaldıracak nitelikte bir kitap. Kitapta bir yüksek lisans ve doktora çalışmasında ihtiyaç duyulabilecek tüm teknikler ayrıntılı olarak açıklanmış. ÜCRETSİZ
Canon i-Sensys LBP6000 Yazıcı Sürücüsü Canon i-Sensys LBP6000 Yazıcı Sürücüsü
Canon i-Sensys LBP6000 Yazıcı Sürücüsü Canon i-Sensys LBP6000 yazıcı sürücüsü. ÜCRETSİZ
Arçelik Akıllı Kumanda Arçelik Akıllı Kumanda
Arçelik Akıllı Kumanda Arçelik Akıllı Kumanda, Arçelik Smart TV serisine ait televizyonları telefon üzerinden kontrol etmeyi sağlayan bir mobil uygulama. ÜCRETSİZ
Turkcell Telefon Yedekleme Turkcell Telefon Yedekleme
Turkcell Telefon Yedekleme Turkcell Telefon Yedekleme ile rehberinizi yedeklemek oldukça basit. ÜCRETSİZ
Türk Telekom Online İşlemler Mobil Türk Telekom Online İşlemler Mobil
Türk Telekom Online İşlemler Mobil Türk Telekom Online İşlemler Mobil, Avea hattınıza ilişkin birçok işlemi Android cihazınızdan yapma kolaylığı sunuyor. ÜCRETSİZ
Merge MP3 Merge MP3
Merge MP3 Merge MP3 ile MP3 dosyalarını birleştirebilirsiniz DENEME SÜRÜMÜ
Öğretmen Akıllı Matematik Aracı Öğretmen Akıllı Matematik Aracı
Öğretmen Akıllı Matematik Aracı İlköğretim 1. 2. 3. sınıf öğretmenlerinin projeksiyon cihazı yada akıllı tahta ile matematik dersinde kullanılabilecekleri benzersiz bir sunum aracı. Artık saatlerce sunu aramak zorunda kalmayacaksınız. İhtiyaç duyduğunuz herşey elinizi DENEME SÜRÜMÜ
PDF Split and Merge PDF Split and Merge
PDF Split and Merge PDF dosyası içinde bulunan sayfaları ayrı ayrı kaydetmek ve bir PDF dosyası altında toplayabileceğiniz ücretsiz bir yazılım. ÜCRETSİZ

YORUMLAR