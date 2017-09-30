Yeni Vergiler Sohbet Uygulamalarına Talebi Artırdı

Özel İletişim Vergisi’nin (ÖİV) yüzde 7.5 oranına çıkması haberlerinden sonra WhatsApp, Face Time ve Viber gibi sohbet uygulamalarına ilginin arttığı söyleniyor.

Meclise sunulan yeni teklifin ardından, "özel iletişim vergisi" (ÖİV) tahsilatının büyük kısmı internet hizmetlerinin üzerine binmişti. Bu yeni zam oranları, 2018 yılında uygulanmaya başlanacak.

Habertürk'ün haberine göre, halen cep telefonu görüşmelerinden yüzde 25, sabit telefon görüşmelerinden yüzde 15, data ve internetten yüzde 5 oranında ÖİV alınıyor. Torba yasa meclisten geçerse söz konusu hizmetlerden yüzde 7.5 oranında vergi alınacak.

Aslında iddialara göre hükümetin bu kararı, telefon görüşmelerinin artık WhatsApp, Face Time, Viber gibi uygulamalar üzerinden yapılıyor olması sayesinde durumu biraz kurtarıyor. Çünkü bu yeni vergiler sadece standart telefon görüşmelerine uygulanan ücretleri artıracak yani sözü geçen sohbet uygulamalarına ekstra bir bir yük bindirmeyecek gibi görünüyor.

Ama yine de bu noktada, hükümetin yüzde 7.5'luk ÖİV oranlarını tekrar düzenlemesi riski her zaman söz konusu. Bu durumda topu, servis sağlayıcılar değerlendirecek gibi görünüyorlar.

Ancak, ifade edilen artış şimdilik değişmiş değil. Bu sebepten kullanıcılar, internet üzerinden iletişim kurmaya başladılar bile.