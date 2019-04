Yeni Vine Uygulaması Byte, Kapalı Beta Testinde!

Tekrarlayan kısa videoların paylaşıldığı sosyal platform Vine, yeni adıyla geri dönüyor! 6 saniyelik videoların paylaşıldığı uygulamanın geliştiricileri, Vine'ın yerini alacak uygulama; Byte’ı kapalı beta kayıtlarına açtı.

Instagram, Snapchat, TikTok ve daha nice kısa videoların paylaşıldığı sosyal ağların öncüsü Vine, hatırlayacağınız üzere 2017’nin başında kapatılmıştı. Günümüzdeki YouTube, TikTok fenomenlerinin birçoğunun ilk mecrası olan Vine’ın Byte adıyla geleceği ve 2019’un baharında yayınlanacağı Vine’ın kurucu ortağı Dom Hofmann tarafından söylenmişti. Bugün, uygulamanın işleyişini, arayüzünü gösteren video Hoffmann tarafından paylaşıldı. Twitter üzerinden paylaşılan tanıtım videosunda dikey video formatı dikkat çekiyor. Şu anda sadece direkt kameradan kayda izin veren uygulama, yorum ve beğenileri de içeren akış sunuyor. Henüz hesap takibinin olmadığını da ekleyelim. Tabii ki; final sürümde bu eksiklikler gidirilecektir.

the byte beta we’ve been running with friends and family *feels* exactly like the vine friends and family beta, down to the weird but appealing randomness of the videos. that’ll change as we expand, but it’s a pretty good sign pic.twitter.com/rBbQrNtTJ7