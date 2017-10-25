Yeni Virüs 'Kötü Tavşan' Türkiye'ye de Gelebilir

Rusya ve Ukrayna'yı kasıp kavuran Bad Rabbit (Kötü Tavşan) adı verilen yeni bir virüs, Türkiye ve Almanya'yı da tehdit ediyor.

BBC'de yayınlanan habere göre, Rus internet sitelerini, Ukrayna'daki bir havaalanını ve Kiev metrosunu etkileyen Bad Rabbit virüsü, aslında yeni nesil bir fidye yazılımı.

Rusya'nın TASS haber ajansına açıklama yapan Rusya merkezli siber güvenlik şirketi Group-IB'nin raporuna göre, Rusya ve Ukrayna'da yayılan Bad Rabbit, pek çok iş merkezi ve kamu binalarının sistemleri etkilemiş durumda.

Kaspersky Lab'in raporuna göre ise, Bad Rabbit saldırılarının çoğu an itibarıyla sadece Rusya’ya yönelik. Türkiye ve Almanya’dan da bu tehdide dair raporlar alınmış, ancak bu ihbarlar henüz çok yüksek sayıda değiller.

Bad Rabbit virüsü, bulaştığı bilgisayarların tekrar çalışabilmeleri için kullanıcılardan 0.05 bitcoin (yaklaşık 280 dolar) fidye talep ediyor. Yazılım, sahte bir Flash güncellemesi olarak cihazlara yerleşiyor.

BBC'nin haberine göre Bad Rabbit, birçok güvenlik yazılımı tarafından da tespit edilemiyor.

Bad Rabbit kötücül yazılımının hedefinde ağırlıklı olarak kurumsal şirketler bulunuyor. Yazılım .doc, .docx ve jpg. başta olmak birçok dosya formatına bulaşabiliyor.

İşin en ilginç yanı Bad Rabbit, Game of Thrones dizisinde yer alan 3 ejderha Drogon, Rhaegal ve Viserion’a da göndermeler yapıyor.

Kaspersky Lab yaptığı bir uyarıda antivirüs yazılımlarının güncel ve çalışır olması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu uyarı, WMI hizmetlerinin kapatılması gerektiği konusunda da kullanıcıları uyarıyor.