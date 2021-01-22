Yeni Volkswagen Caddy Fiyatı Açıklandı

Yeni Volkswagen Caddy fiyatı resmi olarak açıklandı. Yeni Volkswagen Caddy Türkiye'ye geldi. Araç hakkında merak edilen detayları sizler için bir araya getirdik. Gelin hep beraber Volkswagen Caddy hakkında detaylara göz atalım.

Yeni Volkswagen Caddy Fiyatı Belli Oldu

Volkswagen Caddy tamamen yenilendi ve yeni tasarımı ile karşımıza çıktı. Ocak ayının son haftasında Türkiye pazarında satışa sunulacak olan araç tasarımı ile göz dolduruyor. Yeni araçta dört silindirli 2.0 litrelik TDI motor bulunuyor. Yeni Caddy, dijitalleştirilmiş yüksek teknolojiye sahip Dijital Gösterge Paneli Innovision Cockpit ile birlikte genişletilmiş iç mekanıyla, konfor seviyesini en yüksek noktaya taşımakta.

Yeni Caddy’nin motoru daha da güçlendi ve 122 PS gücünde. Tamamen dokunmatik tuşlara sahip yeni ön konsolu ve dijital ekranlarıyla gelen araç ayrıca Şeritte Kalma Asistanı, Otomatik Acil Fren Yardımı gibi üst düzey güvenlik donanımlarıyla dikkat çekmekte.

Yeni Volkswagen Caddy Fiyat Listesi

Yeni Caddy'nin Impression modeli başlangıç fiyatı 224.900 TL

Yeni Caddy'nin Life modeli başlangıç fiyatı 241.900 TL

Yeni Caddy'nin Style modeli başlangıç fiyatı 279.900 TL

Caddy'nin ‘Cargo' versiyonu başlangıç fiyatı 172. 900 TL

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Volkswagen Manisa'da Kurduğu Şirketi Kapatma Kararı Aldı

Geçtiğimiz günlerde Volkswagen Manisa'da kurduğu şirketi kapatma kararı aldığını resmi olarak duyurdu.

Türkiye'de üretim yapmak için Ekim 2019'da Volkswagen Aktiengesellschaft, 943 milyon 500 bin Türk lirası sermaye ile "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı şirketi Manisa'da kurmuştu.

Şirket; otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulmuştu.