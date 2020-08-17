Yeni Wear OS Güncellemesi Kullanıcılara Neler Sunacak?

Google tarafından yayınlanan Wear OS diğer akıllı saat yazılımları ile kıyaslandığında başarısız bir yapıya sahip ve son birkaç yıldır bunun değişmesi adına büyük çabaların gösterilmediğini görüyoruz. Buna karşın yeni Wear OS güncellemesi ile birlikte bu durum, bu yılın sonunda değişiklik gösterebilir.

Yeni Wear OS Güncellemesi Hangi Yeniliklerle Gelecek!

Şirketin uzun süren sessizliğinin ardından Android Developers Blog'ta yayınlanan yeni bir gönderi ile birlikte Wear OS'e yönelik yeni planlar ortaya çıktı. Öncelikle söylemeliyiz ki yeni güncelleme önümüzdeki aylarda yayınlanacak ve temelde saatlerin gücünü ve performanslarını artırmaya odaklanacak.

- CPU çekirdeki iyileştirmeleri ile birlikte uygulamaların başlama süreleri yüzde 20 oranında kısalacak.

- Daha sezgisel kontrollere imkan sunulacak.

- Covid-19 için el yıkama hatırlatıcısı.

- Wear 4100 ve Wear 4100 Plus ile birlikte işlem gücünde yüzde 85 artış.

- Yüzde 25 daha düşük güç tüketimi.

Wear OS'un yeni sürümü ile geleceği belirtilen yeniliklerden bazıları bu şekilde. Bu noktada bazı özelliklerin donanımsal değişimlere ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Peki siz Wear OS hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Wear OS başarılı olabilir mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.