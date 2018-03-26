Yeni Web Güvenlik Sistemi Daha Hızlı ve Güvenli Olacak

Dört yıl önce web sitelerine sunulan ve web şifrelemeyi amaçlayan Transport Layer Security 1.3 yepyeni bir sisteme kavuşuyor. Yeni TLS 1.3 ile birlikte hem internet sitelerindeki güvenliğin hem de sitelere giriş hızının artması planlanıyor.

Eski şifreleme sisteminin algoritması yüzünden pek çok internet korsanı web sitelerini tehdit etmeye başlamıştı. Yeni Transport Layer Security 1.3 sürümü sayesinde internet üzerindeki davetsiz misafirlere olan erişimler azaltılırken aynı zamanda kodların geri dönüşümü de engellenmiş olacak. Yani sitelerdeki şifrelemeleri kırmak çok daha zor bir hale bürünecek.

Ayrıca kullanıcı ile site arasındaki şifreleme oranı azaltılmış durumda. Bu da demek oluyor ki; hem kullanıcının hem de sitenin gönderdiği korumasız veri miktarı azalacak. Böylelikle internet üzerinde açık bir şekilde kalan verilerin sayısı en aza indirilecek. Aynı zamanda şifreleme azaltıldığı için web sitelerine giriş hızının da artması bekleniyor. Ayrıca internet servislerinin sunduğu güvenlik kilitlerinin kullanılmasıyla birlikte bu hızlılığın iki kata kadar çıkacağı söyleniyor.

Bunların dışında artık günümüz internet siteleri için güvenlik sistemi zorunlu hale gelmiş durumda. Ufak tefek güvenlik sorunları bile sitenin başına büyük sorunlar çıkarabilir. Tabiki TLS 1.3'ün yeni sürümü tehditlere kökten son vermeyecek ancak büyük oranla azalacağı yönünde olması bekleniyor.