Yeni WhatsApp Dolandırıcılığı Size Para Kaybettirebilir!

Yeni WhatsApp dolandırıcılığı ortaya çıktı. Dolandırıcıların yeni yöntemi WhatsApp kullanan ebeveynleri hedef alıyor. Ebeveynlere mesaj atan dolandırıcılar, kendini aile üyesiymiş gibi tanıtıyor ve para istiyor. Anne ve babaların bu konuda dikkatli olması gerekiyor.

Yeni WhatsApp Dolandırıcılığı Ebeveynleri Hedef Alıyor

Bilgisayar korsanları son zamanlarda en çok kullanılan uygulamaların kullanıcılarını hedef almaya yönelmiş durumda. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı taraıfndan kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta yeni bir dolandırıcılık yönteminin kullanıldığı gün yüzüne çıktı.

Milliyet'teki habere göre dolandırıcılar, WhatsApp Messenger uygulaması üzerinden bir kadına "Hey annem benim" şeklinde başlayan bir mesaj attı. Numarasını değiştirdiği için farklı bir numaradan yazdığını belirten dolandırıcılar, mesaj gönderdiği kadından yüklü miktarda para istedi. Bir yanlışlık olduğunun farkına varan kadın, kızını aradı ve dolandırılmaktan kurtuldu.

Uzmanlar tarafından paylaşılan bilgilere göre aynı yöntem birden fazla kullanıldı. Örneğin İskoçya'da bir babanın da başına benzer bir olay geldi. Dolandırıcılar, yine aynı şekilde bir mesaj gönderdi. Mesaj atan kişinin kızı olduğuna inanan kişi 2 bin sterlin gönderdi. Tam bu noktada banka devreye girdi.

Banka, söz konusu yüklü para transferini şüpheli gördü ve işlemi blokladı. Böylelikle banka para transferini engelleyerek adamın dolandırılmasını önledi. Bloklama işlemi olmasaydı adam 2 bin sterlin değerinde parasını kaybedecekti. Adam kızına ulaştığında ise dolandırıldığını anladı.

WhatsApp Messenger'da kullanılan bir dolandırıcılık yöntemi daha bulunuyor. Bilgilsayar korsanları tarafından ele geçirilen hesaplar üzerinden "Sana yanlışlıkla WhatsApp giriş kodumu gönderdim, onu bana geri gönderir misin?" şeklinde mesaj gönderiliyor. Bu mesaja kesinlikle geri dönüş yapılmaması gerekiyor.

Duraklatmalı WhatsApp Sesli Mesaj Kaydetme Özelliği Geliyor

WABetaInfo, anlık mesajlaşma platformunun yeni bir seçenek üzerinde çalıştığını gün yüzüne çıkardı. WhatsApp kullanıcıları, sesli mesaj kaydederken duraklatma seçeneğine sahip olacak. Böylelikle kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirilecek.

Kullanıcılar, duraklatma butonuna dokunduğu takdirde ses kaydı duraklatılacak. Whatsapp kullanıcıları, tekrar aynı butona dokunduğunda ise ses kaydına devam edebilecek. Oluşturulan ses kaydını göndermek istemeyen kişiler, ekranın sol kısmında yer alan çöp kutusunu seçerek kaydı silebilecek.

WhatsApp'ın yeni özelliğinin şu anda geliştirme aşamasında olduğu belirtildi. Bu sebepten ötürü duraklatma özelliğinin ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.