Yeni WhatsApp Dolandırıcılığı Endişe Veriyor!

WhatsApp, 2 milyardan fazla kullanıcısı ile en popüler anlık mesajlaşma servisi olarak arkadaşlarınız ve aile üyelerinizle sohbet etmenin en iyi seçeneklerinden biri olmaya devam ediyor. Mesajlaşma uygulamasının bu kadar popüler olması ise elbette ki bilgisayar korsanlarının yeni hedeflerinden biri haline gelmesine sebebiyet verdi. Yeni WhatsApp dolandırıcılığı, kullanıcıların bilgilerinin kolaylıkla ele geçirilmesinde çok büyük rol oynuyor.

Bilgisayar korsanları son zamanlarda en çok kullanılan uygulamaların kullanıcılarını hedef almaya yönelmiş durumda. Uygulamaların kullanıcılarının kişisel bilgilerini ele çıkarabiliyor ve kendi çıkarları için kullanabiliyorlar. Elde edilen kişisel bilgilerle kurbanı şantaj başta olmak üzere türlü çeşit yöntemlerle çaresiz bırakabiliyorlar. Bir sonraki saldırının hedefindeki kişinin siz olmasını istemiyorsanız WhatsApp Messenger’da yaygın olarak başvurulmaya başlanan bu dolandırıcılık yöntemine çok dikkat etmelisiniz.

Kurbanların bilgilerini ele geçirmek için bu yönteme başvuran bilgisayar korsanları aslında bilgisayar korsanlarının çok uzun zamandır kullandığı bir tekniği kullanıyor. Size arkadaşınızın numarasından veya telefonunuza önceden kaydedilmiş numara ile mesaj gönderebiliyorlar ancak siber suçlular kişi listelerini kullandığından bu mesajlar arkadaşınızdan gelmiş gibi görünebiliyor. Telefonunuzda kayıtlı kişilerden en az birkaç tanesinin cevap vermeden yapamayacağınız arkadaşınız veya aile üyeniz olduğunu biliyorlar.

Bu kişiler, hesabınızın kontrolünü ele geçirmek ve kişisel bilgilerinizi toplamak için Facebook’un telefonunuza gönderdiği 6 haneli kodu istiyorlar. Bu 6 haneli kod, bilgisayar korsanlarının özel sohbetlerinize erişmesi için çok önemli rol oynuyor.

WhatsApp Messenger, hesabınızı doğrulamak için hesabınızda kayıtlı telefon numarasına 6 haneli kod gönderse de bu doğrulama kodu doğrudan bilgisayardan korsanlarının telefonuna gitmiyor. Bilgisayar korsanlarının size çok yakın bir arkadaşınızın hesabından veya telefonunuzun kişi listesine erişimi varsa kendi numarasını arkadaşınızın numarasıyla değiştirerek mesaj atması gerekiyor. Siber suçlular, güvendiğiniz kişilerden gönderilen mesajları geri çeviremeyeceğinizi bilerek kodu böylelikle elde edebiliyor.

