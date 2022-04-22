Yeni WhatsApp Güncellemesi Sesli Görüşmelerin Kapasitesini 32 Kişiye Çıkarıyor

Meta'nın sahip olduğu popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, Beta sürümlerinde yeni ve çok talep edilen özellikleri sunarak son birkaç aydır gündemde adından söz ettiriyor.

Şirket kısa süre önce artan dosya paylaşım boyutu, emoji tepkileri ve belirli kişilerden son görülmenizi gizleme özelliği gibi birçok yeni özelliğin yakında uygulamanın herkese açık yapısında kullanıma sunulacağını doğruladı.

Bugünse WhatsApp'ın iOS sürümüne 32 kişilik çağrı desteği, yenilenmiş bir arama kullanıcı arayüzü ve diğer iyileştirmeleri içeren yeni bir güncelleme sunmaya başladığına dair raporlar ortaya çıktı. Güncelleme, iOS'ta WhatsApp'ın herkese sürümüne geliyor.

Whatsapp'ta Sesli Görüşmeler Artık 32 Kişiye Kadar Destekleniyor

Şimdiye kadar WhatsApp, kullanıcıların aynı anda birden fazla kişiyle grup telefon görüşmesi yapmasına izin veriyordu ancak bir grup sesli görüşmesi daha önce 8 kişiye kadar hizmet verebiliyordu. Bugün iOS cihazlara gönderilmeye başlanan güncelleme ile birlikte WhatsApp artık 32 kişiye kadar katılımcıya olanak tanıyor.

Keza WhatsApp gruplarında da 32 kişiye kadar çağrı yapılabilir. Platform ayrıca çağrı katılımcılarının ekranda görüntülenme şeklini de değiştirdi. Artık konuşan kişilerde sesin seviyesine göre farklı dalga formları gözükecek.

Bu yeni özellik, 22.8.80 güncellemesiyle birlikte geliyor ve 109.7 MB boyutunda.Şimdilik yalnızca iPhone cihazlar için kullanıma sunulsa da Android kullanıcılarının da yakında bu yeni özelliklerle benzer bir güncelleme alması bekleniyor.

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