Yeni Ortaya Çıkan WhatsApp Virüsü Tehlike Saçıyor!

Kaspersky'dan siber güvenlik uzmanları, yeni keşfedilen WhatsApp virüsü ile ilgili anlık mesajlaşma uygulamasının kullanıcılarına son derece önemli uyarılarda bulundu. Uygulamanın daha kullanıcı dostu bir sürümünü kullanmak isteyenlerin tercih ettiği bir sürüm olarak piyasaya sürülen FMWhatsApp adlı uygulamanın kötü amaçlı sürümünden uzak durmakta fayda var.

Siber güvenlik uzmanları ayrıca FMWhatsApp modunun bir sürümünde yer alan truva atı ile neler yapılabileceğini sıraladı.

Yeni Keşfedilen WhatsApp Virüsü Neler Yapabilir?

İstenmeyen reklamlar gösterebilir,

Diğer truva atlarını indirebilir,

Kullanıcıların SMS'lerini engelleyebilir,

Ücretli abonelikler başlatabilir,

WhatsApp hesabına giriş yapabilir,

Kullanıcıların cihazını yasa dışı faaliyetlere karşı savunmasız bırakabilir.

Dünyanın en önde gelen siber güvenlik şirketlerinden biri olan Kaspersky, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamasının yenilikçi bir sürümü olarak piyasaya sürülen FMWhatsApp isimli kötü amaçlı bir yazılım tespit etti. Bu mod diğer truva atlarını indirebiliyor, kullanıcılara istenmeyen reklamlar gösterebiliyor, izin verilmemesine rağmen abonelik başlatabiliyor, kullanıcıların SMS'lerini engelleyebiliyor.

WhatsApp'ın anlık mesajlaşma için en popüler uygulamalardan biri olmasına rağmen kullanıcıların üçüncü tarafların uygulamasına yönelmesi, kullanıcıların uygulamada mevcut olmayan özelliklere sahip olmak istemesinden kaynaklanıyor.

Uygulamanın daha kullanıcı dostu sürümünü kullanmak isteyenlerse WhatsApp'ın resmi sürümünün sağladığı avantajlardan daha fazla avantaj sunan sürümleri indirme yoluna başvurabiliyor. Kullanıcılar böylece silinen mesajları okuma, WhatsApp'ı özelleştirme gibi özellikleri kullanabiliyor.

Bilgisayar korsanlarının kullanıcıları artık daha farklı yöntemlerle hedeflemesi de bu tür uygulamaların yaygınlaşmasında önemli bir rol oynuyor. Bunun son örneği de Triada Truva Atı ve reklam kitaplıklarından birini içeren FMWhatsApp'ın 16.80.0 sürümü oldu.

FMWhatsapp modunun tehlikeli sürümünde Triada truva atı bir ara bulucu görevi üstleniyor. Truva atının ilk adımı, kullanıcının mobil cihazı hakkında veri toplamak oluyor. Bu truva atları daha sonra bağımsız reklamlar gösterime sunulabiliyor.

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Igor Golovin, anlık mesajlaşma uygulamasının kullanıcılarını bekleyen tehlike ile ilgili şu sözleri söyledi:

"Bu uygulamayı kullanıcı kendi isteğiyle yüklediği için potansiyel tehdidi tanımlaması zor. Ancak siber suçluların bu tür uygulamalardaki reklam blokları aracılığıyla kötü amaçlı dosyaları yaymaya başladıklarını gözlemliyoruz. Bu nedenle yalnızca resmi uygulama mağazalarından indirilen mesajlaşma yazılımlarını kullanmanızı öneririz. Bunlar arzulanan bazı ek işlevlere sahip olmayabilirler, ancak akıllı telefonunuza bir sürü kötü amaçlı yazılım da yüklemezler."

Yeni WhatsApp Virüsünden Nasıl Korunulur?

Kaspersky uzmanları, güvende kalmanız için şunları öneriyor: