Yeni Wi-Fi Güvenlik Protokolü WPA3 Resmen Hizmete Girdi

Kablosuz internet teknolojisi Wi-Fi standartlarını belirleyen Wi-Fi Alliance, WPA2 güvenlik protokolünün güncellenmiş hali WPA3 kablosuz güvenlik standardının resmen hizmete girdiğini duyurdu.

KRACK gibi son dönemde ortaya çıkan tüm güvenlik açıkları dahil olmak üzere Wi-Fi ağlarına bağlanan cihazlar için yeni veri güvenliği korumaları içeren WPA3, çevrimdışı kayıtlarda ağ anahtarına yalnızca bir kere giriş yapılmasına izin verecek.

WPA3 ile belirlediğimiz Wi-Fi şifreleri artık ekstra güvenli olacak. Bu da parolalarımızın kırılmasını daha da zorlaştıracak. Ayrıca yeni güvenlik protokolünde bilgisayar korsanlarının ağ anahtarına sızma girişimleri canlı olarak tespit edilip engellenebilecek.

WPA2 standardının eksik kaldığı birçok noktayı tamamlayacak olan WPA3, ağınıza sızılma durumunda verilerinizin geriye dönük olarak çalınmasını da imkansız hale getiriyor. Yani siber korsanlar ağınıza sızmış olsa bile, geçmiş verileri ele geçiremeyecek, yalnızca güncel veri akışınızı görüntüleyebilecek.

2004 yılında kabul edilen WPA2 güvenlik protokolünün tüm cihazlar tarafından kullanılması 10 yılı bulmuştu. Dolayısıyla tüm kullanıcıların bir gecede WPA3’e geçmesini beklememek gerekiyor. Yeni kablosuz güvenlik protokolüne geçmek oldukça uzun bir zaman alabilir. Nitekim Wi-Fi Alliance, WPA2 standardının destek almaya devam edeceğini açıkladı.

WAP3'ün şimdilik tüm cihazlar için zorunlu tutulmayacağını belirten Wi-Fi Alliance, 2019'da yeni Wi-Fi standardı IEEE-802.11ax'e geçilmesinin ardından zorunlu hale geleceğini bildirdi.