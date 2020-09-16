Yeni Windows 10 Özelliği Zoom'un Sonunu Getirebilir!

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde video konferans uygulaması Zoom'un kullanım oranı büyük ölçüde arttı. Microsoft ise kısa süre içerisinde büyük bir popülerlik elde eden Zoom'un sonunu getirmeye hazırlanıyor. Peki, Microsoft'un yeni Windows 10 özelliği ile Zoom'un sonunu getirmesi mümkün mü? Microsoft'un işletim sistemi Windows 10'a gelecek olan özellik ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

Yeni Windows 10 Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Yeni tip koronavirüsün küresel salgın ilan edilmesinin üzerine en çok kullanılan uygulamalardan biri olduktan sonra hemen hemen her internet kullanıcısının gözdesi haline gelen Zoom, yeni tip koronavirüs salgını ile beraber uzaktan eğitim ve çevrim içi toplantılar için en çok kullanılan video konferans uygulamalarından biri olmuştu. Şirketin geliri ikinci çeyrekte 663,5 milyon dolara ulaşmıştı.

Zoom salgının başlangıcından bu yana en çok kullanılan video konferans uygulaması olsa da Microsoft'un engellerinden birine takılacak gibi görünüyor. Microsoft'un Windows 10 işletim sistemine getireceği yeni özelliğin Zoom'un başarısına çok fazla olumsuz etkisinin olması bekleniyor. Microsoft'un Windows 10 için düşündüğü özellik ise çok basit görünmesine rağmen kullanıcılara büyük bir pratiklik sunuyor.

Microsoft'un Windows 10 işletim sistemine getireceği güncelleme ile görev çubuğuna Skype'ın "Meet Now" özelliği kısayol olarak eklenecek ve kullanıcılar görev çubuğuna eklenecek olan bu kısayol ile beraber hızlı ve pratik bir şekilde görüntülü konuşma başlatabilecek. Windows 10'un görev çubuğuna eklenecek olan "Meet Now" özelliğini kullanmak için kullanıcıların ayrıyeten bir Skype hesabının olması da gerekmeyecek. Kullanıcılar oluşturulan bağlantıları kullanarak toplantılara katılabilecek. Windows 10'a gelecek olan bu özelliğin çok yakında gelmesi bekleniyor.