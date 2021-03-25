Windows 10 Simgeleri Değişiyor! İşte İlk Görüntüler

Microsoft, Windows 10 simgeleri için yeni bir düzenleme işleminden geçiyor. İşletim sisteminin güncellenen simgeleri, Dosya Gezgini'nde yer alan simgelerden oluşuyor. Yazılım devi, Dosya Gezgini'nde bulabileceğiniz geri dönüşüm kutusu, belgeler ve daha fazlasının simgesinde değişikliğe gidiyor.

Yeni Windows 10 Simgeleri Nasıl Görünüyor?

Microsoft, işletim sisteminin kullanıcı arayüzündeki değişikliklere hız kesmeden devam ediyor. Yazılım devi şimdi de Dosya Gezgini'nde yer alan geri dönüşüm kutusu, belgeler, müzikler, videolar, indirilenler gibi klasörlerin simgesini güncelliyor.

Windows'un son sürümünde yapılan değişiklikler, Windows Insider programındaki kullanıcılara sunulmaya başlandı. Microsoft'un Windows Insider şefi Amanda Langowski, belgelerin gösterildiği Dosya Gezgini'ndeki klasör simgelerinin bazılarının yönünün değiştiğini belirtirken bazılarının da başlı başına bir değişikliğe uğradığını belirtti.

Langowski özellikle masaüstü, indirilenler, belgeler, resimler gibi ön planda olan klasörler için onları bir bakışta ayırt edilmesini kolaylaştıracak bir değişikliğe gidildiğini söyledi.

Microsoft ayrıca geri dönüşüm kutusu için de önemli bir değişiklik yaptı. Senelerce yönü sol tarafa bakan kutunun daha düz bir tasarıma geçmesini sağlayan yazılım devi, geri dönüşüm kutusunun simgesinin yönünü aşağıdaki şekilde değiştirdi. Bu değişiklik aynı zamanda sürücü simgesinde de yapıldı. Sürücü simgelerinin yönü de geri dönüşüm kutusu gibi değiştirildi.

Bu simge değişiklikleri, Windows'un büyük güncellemesi ile ilgili planlarına bakıldığında oldukça küçük görünüyor ancak bunların Microsoft'un Windows'u daha modern hale getirme çalışmalarının bir parçası olduğunu unutmamak gerekiyor. Şirket, bu ayın başlarında Windows 10 için hazırlanan yeni simgeleri duyurmuştu.

Şirketin görsellik açısından yaptığı değişikliklerin bununla sınırlı olacağını söylemek doğru olmayacaktır. Microsoft ayrıca "Sun Valley" olarak bilinen Windows'un kapsamlı görsel iyileştirmesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, Windows 10'un görsel yeniliklerine dair ayrıntıları henüz vermemiş olsa da kullanıcılar bu değişiklikleri beklemeye devam ediyor.

Simge güncellemesinin yanı sıra Dosya Gezgini'nin görünümde de bazı değişikliklere gidilmesi bekleniyor. Windows 10 kullanıcıları, Microsoft'un Dosya Gezgini'nin güncellenmiş halinin yanı sıra klasik görünüme geçme olanağına da sahip olacak yani kullanıcı dilerse modern görünümden eski görünüme istediği zaman tek bir tık ile geçiş yapabilecek.